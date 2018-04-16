Süper Lig'in yıldızlarına Avrupa'dan dev kanca! Sezon sonu yolcular...
Sezon sonu Süper Lig'in gözdeleri Avrupa yolcusu... Süper Lig'in genç yeteneklerine Avrupa'nın köklü kulüplerinden kanca. İşte transfer dönemi Avrupa'nın yolunu tutması beklenen isimler...
Sinan Gümüş
Galatasaray'ın büyük umut vaad eden ancak bir türlü düzenli bir forma şansı bulamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonu büyük talipleri olacağa benziyor. Son olarak devre arasında Benfica'nın ısrarla istediği futbolcuya Almanya'dan teklifler geldiği iddia edildi. Sinan'ın gelen tekliflere sıcak baktığı yönetiminde onay vermesi halinde gidebileceği belirtildi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 06:41
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Süper Lig'in yıldızlarına Avrupa'dan dev kanca! Sezon sonu yolcular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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