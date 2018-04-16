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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

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    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Bütün bunları yapan Avcı, kendi takımını bozdu.
    İlk 45 dakikada Başakşehir'in el freni Arda'ydı.
    Bakınız! Bu maçı Galatasaray çok iyi oynadığı için kazanmadı. Sarı-kırmızılılar 3 puanı Başakşehir'in büyük hatalarından ve Mariano'nun attığı mükemmel bir golle kazandı. Zaten Galatasaray'ın bu sene bu maç sonuna kadar iki tane çok önemli golü var. Biri bu gol, diğeri de Sinan Gümüş'ün Konyaspor'a son dakikada attığı gol!
    Sarı-kırmızılıların, çok değişiklik yapacak bir kadrosu yok. Bir kaç oyun şekli var o da rakip tarafından anlaşılırsa Galatasaray kilitleniyor.
    Mesela şampiyonluğa giden 4 takımın içinde en fazla değişik varyasyonlar yapacak kadro Beşiktaş'ta var. Siyah-beyazlıların, bu konudaki silahları fazla.
    Dünkü maçın sonunda ne oldu? Hani altınlar vardır ya 5'i 1 yerde… Ligin zirvesinde de dördü bir yerde oldu! Bundan sonra şu gözüküyor;
    Çok iyi oynayan değil, az hata yapan kazanacak ve malı götürecek.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Rıdvan Dilmen: Tamamen Terim farkı
    Galatasaray içeride 43 puan, deplasmanda 17 puan toplamış. Sarı-kırmızılı takım kendi evinde, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe'den 15 puan, Beşiktaş'tan ise 7 puan fazla almış. Burada aslan payını taraftara veriyorum. Fatih Terim ile Tudor arasındaki en önemli fark; Fatih hocanın taraftar ile olan enerjisidir. Tudor döneminde Galatasaray, ilk yarıda deplasmanda bir maç kaybetmişti ve çok büyük protesto edilmişti. Geçen hafta G.Birliği deplasmanında çok berbat oynayan Galatasaray liderliği kaybetmişti ama meşalelerle karşılandı. Bu tamamen Fatih Terim farkıdır.
    Türkiye'de 6 şampiyonluk ve Avrupa başarısı olan bir teknik adamın kredisi vardır. Ancak Fatih hoca da olsa Tudor da olsa Galatasaray'ın deplasmandaki geleneği devam ediyor.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Levent Tüzemen: İhtişamlı Aslan
    Gençlerbirliği maçından sonra Yasin Öztekin şöyle demişti; "Bıraktığın gibi bulamazsın Aslan'ı... Güçlenir, akıllanır, daha ihtişamlı ve daha korkusuz olur." Galatasaray, kendi göbeğini kendi keseceği maça iştahlı, arzulu, mücadele gücü yüksek bir anlayışla çıktı. Her oyuncu, dikkatliydi, Başakşehir'in yaslanarak oynamasını izledi ama çabuk hücuma çıkması için planladığı geniş alanı vermedi. Stratejik maçta sakin olmak, öfkelenmemek ve kart görmemek başarının anahtarıydı. İlk yarıda Galatasaray, Belhanda ve Denayer'le gol olabilecek ataklarda Volkan Babacan'ı geçemedi. Ama Başakşehir'e de tek pozisyon vermedi. Rodrigues- Nagatomo ikilisinin soldan gerçekleştirdiği ataklar tehlikeliydi ancak final vuruşlarında iki oyuncu da ya isabetsiz pas verdi ya da etkisiz ortalar yaptı. Başakşehirli oyuncular Galatasaray'ı mücadele içine kattıkları sertliğe öfkelenerek karşılık verdiler. Özellikle Emre-Arda ikilisi ayaklarına her top alışlarında tribünler tarafından ıslıklanınca, sakin kalamadılar. Hatta Emre, gördüğü kart sonrası basın tribününe "Bunları yazın" şeklinde hareket yaptı.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇ
    Galatasaray'ın ikinci yarıya başlangıcı görkemli oldu. Önde yapılan baskı Clichy, Caiçara ve Epureanu'nun topla çıkarken pas hatası yapmalarına neden oldu. Haftalardır eleştirilen ama sağdan bindirmeleriyle göz dolduran Mariano, ayın en iyi golünü attı. Sol ayağının içiyle yaptığı mutheşem vuruşla Volkan Babacan'ı avladı.
    Gomis belki gol pozisyonlarda etkili değildi ama rakip defans ve kalecinin üzerine müthiş koşularla baskı kurdu.
    Donk'la Fernando ikilisi rakibi karşılamada, mücadelede ve topu oyuna sokma konusunda başarılıydı. Nagatomo, Visca'yı etkisiz hale getirdi. Tudor'un sol stoper oynatığı Denayer, sağ stoperde çok başarılı oldu. Serdar'ın kafa golü de mükemmeldi. Başakşehirli futbolcular maç öncesi düzenledikleri yemekte Galatasaraylı oyunculara "Geliyoruz" demişlerdi.
    Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Galatasaray, Başakşehirli oyunculara mücadelesi yüksek, inançlı, kazanma ruhu tavan yapan bir oyun sundu ve zirve koltuğunu haklı olarak aldı.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Ertem Şener: Kimin umrunda?
    Maicon ağır kalır, dönemez' dedi özellikle Adebayor için Terim ve Denayer ile başladı ama kimsenin umurunda değildi.
    'Selçuk orta sahada Donk kadar baskın olamaz. Vuramaz, kıramaz, parçalayamaz.
    İncesi yok bu maçın' dedi Terim kimsenin umurunda değildi.
    Muslera her faul pozisyonunda kalesini terk etti olay yerine gitti. Hakem bir kere uyarmadı. Kimsenin umurunda değildi.
    Donk inanılmaz sert oynadı orta sahada!
    Normal sertlik değildi bu. Kimsenin umurunda değildi.
    Halil Umut Meler maçı yönetmedi idare etti. Kimsenin umurunda değildi.
    Devre arasında Arda, Halil Umur Meler'e soyunma odası koridorlarında diklendi.
    Kimsenin umurunda değildi.
    Hasan Şaş koridorlarda Arda'ya döndü (kibarcasını yazıyorum); 'Daha dünkü çocuklar bugün delikanlılık mı yapıyor?' dedi. Kimsenin umurunda değildi.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    GALİBİYET FATİH TERİM'İN
    Karşılaşma boyunca iki takımın yedek kulübesi neredeyse yumruk yumruğa girecekti. Kimsenin umurunda değildi.
    Galatasaray hücumda defans yaptı Başakşehir'den uzun süre aldı oyunu.
    Kimsenin umurunda değildi.
    Kimse umursamadı bunları, olanı, biteni...
    Maçın umursanacak tek adamı Arda Turan oldu. Ne zamana kadar maçın 60.dakikasına kadar. Mariano öyle bir gol attı ki; 'Beyler kendinize gelin şampiyonluğa koşuyoruz size ne Arda'dan, Marda'dan' der niteliğinde bir goldü. Maç 60'tan sonra başladı işte. 30 dakika Galatasaray gerçek rakibi ile Başakşehir ile oynadı.
    Herkes umursadı sonra maçı. Herkes hem de. Arda ile Emre çıkınca Abdullah Avcı el frenini iyice çekti. Riskler aldı. Tribünler tamamen maça döndü ve koltuk Galatasaray'ın oldu.
    Yaptığı tercihler ve oyun anlayışıyla galibiyet Fatih Terim'indir.
    Alanya, Akhisar, Göztepe deplasmanları Beşiktaş ile oynayacağı derbiden daha önemli Galatasaray'ın! Ve dün geceki skor Fenerbahçe'yi iyice yarışın içine soktu. Galatasaray Fenerbahçe'nin de yüzünü güldürdü.

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