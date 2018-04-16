Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

Bütün bunları yapan Avcı, kendi takımını bozdu.

İlk 45 dakikada Başakşehir'in el freni Arda'ydı.

Bakınız! Bu maçı Galatasaray çok iyi oynadığı için kazanmadı. Sarı-kırmızılılar 3 puanı Başakşehir'in büyük hatalarından ve Mariano'nun attığı mükemmel bir golle kazandı. Zaten Galatasaray'ın bu sene bu maç sonuna kadar iki tane çok önemli golü var. Biri bu gol, diğeri de Sinan Gümüş'ün Konyaspor'a son dakikada attığı gol!

Sarı-kırmızılıların, çok değişiklik yapacak bir kadrosu yok. Bir kaç oyun şekli var o da rakip tarafından anlaşılırsa Galatasaray kilitleniyor.

Mesela şampiyonluğa giden 4 takımın içinde en fazla değişik varyasyonlar yapacak kadro Beşiktaş'ta var. Siyah-beyazlıların, bu konudaki silahları fazla.

Dünkü maçın sonunda ne oldu? Hani altınlar vardır ya 5'i 1 yerde… Ligin zirvesinde de dördü bir yerde oldu! Bundan sonra şu gözüküyor;

Çok iyi oynayan değil, az hata yapan kazanacak ve malı götürecek.