Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Galatasaray maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın sözleri:



"ALLAH İÇİN YAŞIYORUZ"?

"Canları sağ olsun! Allah her şeyi biliyor. Sonuçta insanlar için değil, Allah için yaşıyoruz. Biz alışığız Türkiye'nin her yerinde ıslıklanmaya, herhangi bir sorun yok."



"Maçtan önce ne kadar önemli olduğunu, belki de sezon finali olduğunu biliyorduk. Bu hafta kendi taraftarımız önünde galip gelmekten başka şansımız yoktu. Şampiyon olmak istiyorsak, bu maç anahtar bir maçtı."

"İyi bir mücadele oldu, Galatasaray bizden üstün oynadı. Bir gün biri kazanacak, bir gün diğeri. Kısmen hak ettikleri bir galibiyet oldu."

"Rakibimiz bizim önümüze geçti. 5 maç var. Haddimizi bilerek oynayacağız. 100 yıllık kulüplere karşı mücadele ediyoruz."



"TERİM'İ GÖRSEYDİM, SELAM DA VERİRDİM"



Fatih Terim ile bir araya gelmemesinin sorulması üzerine de Arda Turan, "Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyorum. Ben bana sahip çıkmış bir kulübe, işime saygı olacak şekilde konsantre olmaya çalıştım. Görseydim, selam da verirdim" yanıtını verdi.



Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Başakşehirli oyuncu, "Türk futbolu için güzel bir şey. Eğlenceli ve keyifli geçiyor. Önemli olan bir gün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu şampiyonluk böyle gider, gelir. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa senaryosunu genele yaymamız lazım ki bu markanın karşılığı olsun. Nisan ayında Avrupa'ya gideceğimiz bir maç olsa, hepimiz için daha iyi olur. Yoksa bu maç çok keyifliydi. İnşallah Başakşehir olarak önümüzdeki sene bunu yaparız" dedi.



Başarılı futbolcu son olarak, taraftarlara karşı hiçbir kırgınlığının olmadığını belirterek, "Ben kalbimi biliyorum. Burada yetiştim. Ben 12 yaşından 24 yaşına kadar burada yetiştim. Dünyanın en büyük kulüplerine gittikten sonra gururla söyledim. Hala da söyledim. Bu kulübe para kazandırarak gittim. Şartlar böyle oldu. Ben bugüne kadar söylediğim her lafın arkasındayım. Sizler de bilirsiniz. Ben herhangi bir polemik konusu olmak istemiyorum. Şampiyonluk için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.