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Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve kadrosunu yenileyen Galatasaray, birçok oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılarda özellikle kiralık giden yıldızlar dikkat çekerken, yeni takımlarında nasıl bir performans sergiledikleri ise merak ediliyordu. İşte Cimbom'un kiralık gönderdiği isimler ve oynadıkları takımlardaki istatistikleri... | Detay Haber

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 11:40
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Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

Sarı-kırmızılı takım transferde bonservis ve kiralama bedellerine toplamda 29.54 milyon Euro (yaklaşık 923 milyon TL) harcadı. Buna karşın Cimbom, gönderdiği isimlerden ise 17.75 milyon Euro (yaklaşık 555 milyon TL) gelir elde etti.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

Aslan'da birçok isimle yollar ayrılırken, kadro şişkinliği de azaltıldı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

G.Saray'da yapılan bu büyük değişim, gelen isimler konusunda meyvelerini verdi ve Cimbom ligde bitime 8 maç kala 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

Bu gelişmelerden sonra G.Saray'dan kiralık olarak giden futbolcuların takımlarında ne yaptıkları merak konusu oldu.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

İşte G.Saray'dan kiralık giden isimlerin oradaki performansları:

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

BATUHAN ŞEN

Gaziantep FK'ya kiralanan Batuhan Şen, 7 maçta forma giydi ve 11 gol yedi. 24 yaşındaki kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

SİRAÇHAN NAS

Ümraniyespor'a kiralanan Siraçhan Nas, 21 maçta 902 dakika forma giydi ve bu süreçte 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

LEO DUBOIS

Başakşehir'de kariyerini sürdüren Fransız yıldız, burada 28 maça çıktı ve 1 gol - 6 asistlik performans gösterdi. Dubois burada 1.898 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

MATHIAS ROSS

NEC Nijmegen'e kiralık olarak giden 22 yaşındaki stoper, 18 maçta 2 gollük katkı sağladı ve 859 dakika forma giydi.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

YUSUF DEMİR

G.Saray'a büyük beklentilerle gelen Yusuf Demir, Basel'e kiralandı. 13 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki oyuncu 727 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

NICOLO ZANIOLO

22.5 milyon Euro satın alma ve 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya giden Zaniolo, 31 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. İtalyan yıldız 1.012 dakika sahada yer aldı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

ALEXANDRU CICALDAU

Süper Lig ekibi Konyaspor'a kiralanan Alexandru Cicaldau, 28 maça çıkarken 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 1.890 dakika forma giydi.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

TAYLAN ANTALYALI

Samsunspor'a giden Taylan Antalyalı, 19 maçta 1 gol - 1 asist yaptı ve 1.220 dakika sahada yer aldı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

YUNUS AKGÜN

9 milyon Euro satın alma ve 500 bin Euro kiralama bedeliyle Leicester City'e giden Yunus Akgün, 24 maçta 2 gol - 2 asist yaptı ve 1.120 dakika forma giydi.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

EMİN BAYRAM

Belçika ekibi Westerlo'ya giden Emin Bayram, 24 maçta 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki stoper, 2.021 sahada kaldı.

Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

METEHAN BALTACI

1. Lig ekibi Eyüpspor'a giden 21 yaşındaki Metehan Baltacı, 25 maçta 2 asistlik performans gösterdi ve 1.801 dakika forma giydi.

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