Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...

Sarı-kırmızılı takım transferde bonservis ve kiralama bedellerine toplamda 29.54 milyon Euro (yaklaşık 923 milyon TL) harcadı. Buna karşın Cimbom, gönderdiği isimlerden ise 17.75 milyon Euro (yaklaşık 555 milyon TL) gelir elde etti.