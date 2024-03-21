Galatasaray'da kiralık hüsranı! Giden futbolcular...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve kadrosunu yenileyen Galatasaray, birçok oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılarda özellikle kiralık giden yıldızlar dikkat çekerken, yeni takımlarında nasıl bir performans sergiledikleri ise merak ediliyordu. İşte Cimbom'un kiralık gönderdiği isimler ve oynadıkları takımlardaki istatistikleri... | Detay Haber
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G.Saray'da yapılan bu büyük değişim, gelen isimler konusunda meyvelerini verdi ve Cimbom ligde bitime 8 maç kala 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.
Bu gelişmelerden sonra G.Saray'dan kiralık olarak giden futbolcuların takımlarında ne yaptıkları merak konusu oldu.
İşte G.Saray'dan kiralık giden isimlerin oradaki performansları:
BATUHAN ŞEN
Gaziantep FK'ya kiralanan Batuhan Şen, 7 maçta forma giydi ve 11 gol yedi. 24 yaşındaki kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapadı.
SİRAÇHAN NAS
Ümraniyespor'a kiralanan Siraçhan Nas, 21 maçta 902 dakika forma giydi ve bu süreçte 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
LEO DUBOIS
Başakşehir'de kariyerini sürdüren Fransız yıldız, burada 28 maça çıktı ve 1 gol - 6 asistlik performans gösterdi. Dubois burada 1.898 dakika sahada kaldı.
MATHIAS ROSS
NEC Nijmegen'e kiralık olarak giden 22 yaşındaki stoper, 18 maçta 2 gollük katkı sağladı ve 859 dakika forma giydi.
YUSUF DEMİR
G.Saray'a büyük beklentilerle gelen Yusuf Demir, Basel'e kiralandı. 13 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki oyuncu 727 dakika sahada kaldı.
NICOLO ZANIOLO
22.5 milyon Euro satın alma ve 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya giden Zaniolo, 31 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. İtalyan yıldız 1.012 dakika sahada yer aldı.
ALEXANDRU CICALDAU
Süper Lig ekibi Konyaspor'a kiralanan Alexandru Cicaldau, 28 maça çıkarken 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 1.890 dakika forma giydi.
TAYLAN ANTALYALI
Samsunspor'a giden Taylan Antalyalı, 19 maçta 1 gol - 1 asist yaptı ve 1.220 dakika sahada yer aldı.
YUNUS AKGÜN
9 milyon Euro satın alma ve 500 bin Euro kiralama bedeliyle Leicester City'e giden Yunus Akgün, 24 maçta 2 gol - 2 asist yaptı ve 1.120 dakika forma giydi.
EMİN BAYRAM
Belçika ekibi Westerlo'ya giden Emin Bayram, 24 maçta 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki stoper, 2.021 sahada kaldı.
METEHAN BALTACI
1. Lig ekibi Eyüpspor'a giden 21 yaşındaki Metehan Baltacı, 25 maçta 2 asistlik performans gösterdi ve 1.801 dakika forma giydi.
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