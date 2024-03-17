GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu
Galatasaray'ın 13 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki file bekçisiyle mukavele uzatma görüşmeleri sürerken, sürpriz bir talip çıktı ve menajeriyle temas kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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G.SARAY BEKLEMEDE
Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan kaptanıyla geride bıraktığımız günlerde bir görüşme yapmıştı.
Cimbom, 1+1 yıllık kontrat önerirken, yıllık 1.5 milyon Euro ve bonusları içeren bir kontrat sundu.
G.Saray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera'nın kararını bekliyor.
Galatasaray ile 498 maça çıkan Muslera, taraftarın da sevdiği isimlerin başında geliyor.
14 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fernando Muslera bu sezon 28 maçta 17 gol yedi.
Uruguaylı eldiven, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.
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