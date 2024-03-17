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GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

Galatasaray'ın 13 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki file bekçisiyle mukavele uzatma görüşmeleri sürerken, sürpriz bir talip çıktı ve menajeriyle temas kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray, gelecek sezon için iç transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera ile görüşürken, Uruguaylı eldivenin talibi çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

PALMEIRAS İSTİYOR

Brezilya'nın köklü ekiplerinden biri olan ve gelecek sezon için tartışmasız bir kaleci arayışına giren Palmeiras, Cimbom'un 37 yaşındaki eldivenini gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

Takvim'in haberine göre, Palmeiraslı yetkililerin, Muslera'nın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer için bütçe çalışması hazırlığında olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

G.SARAY BEKLEMEDE

Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan kaptanıyla geride bıraktığımız günlerde bir görüşme yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

Cimbom, 1+1 yıllık kontrat önerirken, yıllık 1.5 milyon Euro ve bonusları içeren bir kontrat sundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

G.Saray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera'nın kararını bekliyor.

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