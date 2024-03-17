GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'ya transfer kancası! Menajeriyle temas kuruldu

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray, gelecek sezon için iç transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera ile görüşürken, Uruguaylı eldivenin talibi çıktı.

PALMEIRAS İSTİYOR Brezilya'nın köklü ekiplerinden biri olan ve gelecek sezon için tartışmasız bir kaleci arayışına giren Palmeiras, Cimbom'un 37 yaşındaki eldivenini gündemine aldı.