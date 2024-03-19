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Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray'da moraller yerinde. Milli araya 3 puanla giren ve ara sonrası sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılara iki müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 10:35
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Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Sarı-kırmızılılar, bol gollü geçen mücadelede rakibini 4-3 mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürdü hem de milli araya kayıpsız girdi.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Cimbom'un gollerini Mauro Icardi (2), Dries Mertens ve Carlos Vinicius kaydetti. Kasımpaşa'nın Mauro Icardi (k.k.), Aytaç Kara ve Da Costa ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Galatasaray bu sonuçla puanını 81'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Kritik Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak milli araya moralli giren Galatasaray'a iki müjdeli haber birden geldi.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

SANCHEZ VE AURIER TAKIMA DÖNÜYOR

Milliyet'in haberine göre; Sanchez milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Saha çalışmalarına başlayan Aurier de yine takımla antrenmanlarda yer alacak.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Yine bu aranın sakatlıktan çıkan Abdülkerim Bardakcı ile haftalardır Icardi ve Kaan Ayhan gibi isimlere iyi gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...

Galatasaray'da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılarda cuma günü Antalya kampı başlayacak. Oyuncuların beraber vakit geçirmesi ve final dönemine tam konsantre girmesi planlanıyor.

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