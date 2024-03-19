Galatasaray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray'da moraller yerinde. Milli araya 3 puanla giren ve ara sonrası sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılara iki müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray bu sonuçla puanını 81'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.
Kritik Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak milli araya moralli giren Galatasaray'a iki müjdeli haber birden geldi.
SANCHEZ VE AURIER TAKIMA DÖNÜYOR
Milliyet'in haberine göre; Sanchez milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak.
Saha çalışmalarına başlayan Aurier de yine takımla antrenmanlarda yer alacak.
Yine bu aranın sakatlıktan çıkan Abdülkerim Bardakcı ile haftalardır Icardi ve Kaan Ayhan gibi isimlere iyi gelmesi bekleniyor.
Galatasaray'da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılarda cuma günü Antalya kampı başlayacak. Oyuncuların beraber vakit geçirmesi ve final dönemine tam konsantre girmesi planlanıyor.
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