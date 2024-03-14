GALATASARAY HABERİ: Zaha'ya şok! Milli takım kapıları kapanıyor mu?

Galatasaray, sezon başında Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez ve Tete gibi birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alsa da bu transferlerin bir kısmından istediği verimi alamadı.
Bu yıldızlardan bir tanesi de sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha. Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Performansıyla sınıfta kalan ve Eleştirilen 31 yaşındaki futbolcu, Mart ayındaki maçlar için Fildişi Sahili Milli Takımı'na alınmamıştı.
Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae deneyimli hücum oyuncusunun milli takımdaki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Zaha için 'Milli takım kapıları kapanıyor mu?' sorusu akıllara gelirken Fae, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Onunla bir sorunumuz yok, eğer yeniden verimli hale getir ve takım ruhuna sahip olduğunu gösterirse aramızda olur" ifadelerini kullandı.
Galatasaray formasıyla 19'u ilk 11 olmak üzere 36 maça çıkan Wilfried Zaha, 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını ise 31 maçta giyen Zaha, 5 gollük performans sergiledi.
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Zaha'nın Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.