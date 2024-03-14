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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci!

Trenyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılara Abdülkerim Bardakcı'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 20:44 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 20:44
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, top çalma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi.

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