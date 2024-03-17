Galatasaray'da Carlos Vinicius: Şampiyon olacağımıza inanıyorum!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'da Carlos Vinicius, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı yıldızın o sözleri:

Çok mutluyum takıma yardımcı olabildim. Oyuncularımız yüksek kaliteli. Bu puanlar çok önemli. Bu puanlar sayesinde de şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz.

Galatasaray çok büyük bir takım. Kadromuzda kaliteli oyuncular. Maç maç gideceğiz. Elimizden geleni yaparsak şampiyon olacağımıza inanıyoruz.