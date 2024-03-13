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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sular durulmuyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un basın toplantısındaki açıklamalarının ardından Galatasaray Kulübü'nun resmi hesabından flaş bir paylaşım yapıldı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 20:57 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 21:09
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray Kulübü'nden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye flaş bir yanıt geldi. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısındaki açıklamalarına cevap verildi.

İşte o paylaşım...

PSİKOLOJİDE YANSITMA: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır. TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vafizemizdir.

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