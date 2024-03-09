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Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken o isme övgüler yağdırdı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 09:37
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Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

ÖMER ÜRÜNDÜL - İŞİNİ ÇOK İYİ YAPIYOR

Dün gece ilk 45 dakikada benzeri görülmemiş mükemmel 4 gol izledik. Sonuca baktığımızda da Galatasaray, aldığı farklı galibiyetle yoluna devam etti. Aslında maç ilk yarıda bitmişti.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

Galatasaray çok mu iyi oynadı? Kesinlikle hayır. Ama Çaykur Rizespor taktik açıdan Galatasaray'a çok elverişli saha içi ortam sundu.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

Galatasaray'ın gücü ortada. Senin kadro kapasiten sınırlı. Bu statta, büyük seyirci baskısıyla Galatasaray'ın en etkili silahı, ön alan presi. Rizespor ise pas yaparak korakor oynamaya çalışıyor.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

İşte bunun sonucunda Galatasaray, bir devrede 4 gol buldu. İkinci yarı doğal olarak oyun rölantideydi. Rizespor'un farkı 2'ye indirmesinden hemen sonra fark yine 3'e çıkınca, aslında iki takımın da zihninde işler tam olarak bitmişti.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

Galatasaray'da Mertens vasattı. Kerem Aktürkoğlu etkisizdi. Zaha bildiğiniz gibi fizik açıdan yetersizdi. İcardi yürüyerek oynadı ama Rizespor bu duran santrfora bile gol attırdı. İşte ligimizin hali.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

G.Saray'ın dün rahat kazanmasında en büyük pay sahibi 7 kişiydi. Geri 4'lü bunların içinde. Nerede görev verilirse aksatmadan işini yapan Berkan Kutlu, Torreira ve Demirbay.

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