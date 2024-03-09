Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken o isme övgüler yağdırdı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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İşte bunun sonucunda Galatasaray, bir devrede 4 gol buldu. İkinci yarı doğal olarak oyun rölantideydi. Rizespor'un farkı 2'ye indirmesinden hemen sonra fark yine 3'e çıkınca, aslında iki takımın da zihninde işler tam olarak bitmişti.
Galatasaray'da Mertens vasattı. Kerem Aktürkoğlu etkisizdi. Zaha bildiğiniz gibi fizik açıdan yetersizdi. İcardi yürüyerek oynadı ama Rizespor bu duran santrfora bile gol attırdı. İşte ligimizin hali.
G.Saray'ın dün rahat kazanmasında en büyük pay sahibi 7 kişiydi. Geri 4'lü bunların içinde. Nerede görev verilirse aksatmadan işini yapan Berkan Kutlu, Torreira ve Demirbay.
Yaptığı büyük taktik hatayla da İlhan Palut bu maçtan ders almalı.
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