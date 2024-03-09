Ömer Üründül'den Galatasaray - Rizespor maçı değerlendirmesi

İşte bunun sonucunda Galatasaray, bir devrede 4 gol buldu. İkinci yarı doğal olarak oyun rölantideydi. Rizespor'un farkı 2'ye indirmesinden hemen sonra fark yine 3'e çıkınca, aslında iki takımın da zihninde işler tam olarak bitmişti.