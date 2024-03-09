Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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İkinci yarıda Galatasaray'ın takım olması adına mükemmel görüntüler sergilendi. Haftalardır suskun olan Icardi, Galatasaray penaltı kazandığında topu Kerem Demirbay'a verdi.
Bu olgunluk, bu alçak gönüllülük kolay bir şey değil. Son dakikalarda da tabii Allah Icardi'nin gönlüne göre verdi, o da golünü yaptı.
Sonuçta Galatasaray kağıt üzerinde favoriydi ve rahat kazandı. Rizespor kötü oynadı diyemem. Goller buldular, hem de güzel goller attılar fakat şunu söylemek lazım; çok kötü goller yediler.
Hakeme gelince… Bahattin Şimşek maçın başlarında Torreira'nın baldırına yapılan tabanı kart bile vermeden geçiştirdi. Oysa ki mutlak kırmızı kart olmalıydı.
Rizespor'un itiraz ettiği, Galatasaray'ın ikinci golü öncesi orta sahada faul yapılıp yapılmadığı. Bence Köhn hamlesini yaptığında topa dokunuyor, yani faul yapmıyor. Dolayısıyla da gol kararı verdi.
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