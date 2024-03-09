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Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 09:10
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Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

AHMET ÇAKAR - ŞİMŞEK MUTLAK KIRMIZIYI ATLADI

Galatasaray korkutmaya, korku salmaya devam ediyor. Takım dinlenmişti ve ilk 45 dakikada çok organize olmasalar da birbirinden güzel goller attılar.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

Perdeyi Köhn açtı. Dönen topta öyle iyi vurdu ki ya da top ayağına öyle güzel oturdu ki ağları havalandırdı. Ardından dün gecenin en iyi isimlerinden biri olan Kerem Demirbay çıktı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

Attığı ilk gol belki de bu sezon yılın en iyi gollerinden biri seçilecek. 20 metreden 90'a şahane vurdu. Galatasaray, ilk devreyi 4-1 önde kapatırken belki de 'devre arası averajımızı düzeltelim' mantığıyla çıktılar.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

İkinci yarıda Galatasaray'ın takım olması adına mükemmel görüntüler sergilendi. Haftalardır suskun olan Icardi, Galatasaray penaltı kazandığında topu Kerem Demirbay'a verdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

Bu olgunluk, bu alçak gönüllülük kolay bir şey değil. Son dakikalarda da tabii Allah Icardi'nin gönlüne göre verdi, o da golünü yaptı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

Sonuçta Galatasaray kağıt üzerinde favoriydi ve rahat kazandı. Rizespor kötü oynadı diyemem. Goller buldular, hem de güzel goller attılar fakat şunu söylemek lazım; çok kötü goller yediler.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

Hakeme gelince… Bahattin Şimşek maçın başlarında Torreira'nın baldırına yapılan tabanı kart bile vermeden geçiştirdi. Oysa ki mutlak kırmızı kart olmalıydı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Rizespor maçı yorumu

Rizespor'un itiraz ettiği, Galatasaray'ın ikinci golü öncesi orta sahada faul yapılıp yapılmadığı. Bence Köhn hamlesini yaptığında topa dokunuyor, yani faul yapmıyor. Dolayısıyla da gol kararı verdi.

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