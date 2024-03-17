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Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun 'dalya' sevinci!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Berkan Kutlu, sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıktı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 19:05
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Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun 'dalya' sevinci!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu, bu maçla birlikte 'dalya' dedi. 2021 yılının yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer Kutlu, 72 Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 14, Türkiye Kupası 8 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 6 olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 100. resmi karşılaşmasına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig'de de şampiyon yaşadı.

Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kutlu, Victor Nelsson'un yanında sol stoperde görev aldı.

Berkan Kutlu ligin ilk yarısında İtalyan ekibi Genoa'da kiralık oynamıştı.

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