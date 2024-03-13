Sacha Boey sınıfta kaldı! Bayern Münih ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey için Almanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında dikkat çeken transfer işaret edildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon euroluk bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da beklentilerin altında kaldı.
İtalya'da oynanan Lazio maçından sonra sakatlanan ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mainz maçında geniş kadroya dahil edilen Sacha Boey, Bavyera ekibinde süre bulmakta zorlanıyor.
Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Bayern Münih, Sacha Boey'in bölgesine 40 milyon Euro'luk transfer yapmayı planlıyor. Bayern, Bundesliga'ya damgasına vuran yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
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