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Sacha Boey sınıfta kaldı! Bayern Münih ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey için Almanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında dikkat çeken transfer işaret edildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 13:37
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Sacha Boey sınıfta kaldı! Bayern Münih ve Galatasaray...

Ocak ayında Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Bavyera ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sakatlığını atlatan Boey, 8-1 biten Mainz maçında süre bulamadı. Bayern Münih gelecek sezon Bundesliga'ya damga vuran yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.


Sacha Boey sınıfta kaldı! Bayern Münih ve Galatasaray...

Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon euroluk bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da beklentilerin altında kaldı.

Sacha Boey sınıfta kaldı! Bayern Münih ve Galatasaray...

İtalya'da oynanan Lazio maçından sonra sakatlanan ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mainz maçında geniş kadroya dahil edilen Sacha Boey, Bavyera ekibinde süre bulmakta zorlanıyor.

Sacha Boey sınıfta kaldı! Bayern Münih ve Galatasaray...

Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Bayern Münih, Sacha Boey'in bölgesine 40 milyon Euro'luk transfer yapmayı planlıyor. Bayern, Bundesliga'ya damgasına vuran yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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