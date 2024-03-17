Dries Mertens: Kolay değildi kesinlikle!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kritik maçta Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup ederken mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Dries Mertens dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:

Kolay değildi kesinlikle. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Bizde de aynı özellikler var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık.

Tekrar görmem lazım golü. Ndombele, çok komik bir insan ve kaliteli bir oyuncu. Dün onunla konuşmuştuk ve o yüzden onunla sevindim.