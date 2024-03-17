Haberler Galatasaray A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Kasımpaşa - Galatasaray maçını izledi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Kasımpaşa - Galatasaray maçını izledi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçını tribünden izledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 17:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Kasımpaşa - Galatasaray maçını izledi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zorlu karşılaşmayı tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi. Montella mücadeleyi Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile birlikte takip etti.

Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda özel maç yapacak.

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Batshuayi geri mi dönüyor? İngiltere bu haberi konuşuyor
Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar! CHP'deki 'paradan kule' skandalına tepki | "DEM ile ittifak halindeler"
G.Saray'da Icardi kendi kalesine gol attı!
Galatasaray penaltı bekledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu: Yumruk yersen...
G.Saray'da Icardi kendi kalesine gol attı!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor!" "Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor!" 17:10
"Kazanma isteği dışında asla memnun değilim!" "Kazanma isteği dışında asla memnun değilim!" 17:05
Galatasaray penaltı bekledi! Galatasaray penaltı bekledi! 16:33
G.Saray'da Icardi kendi kalesine gol attı! G.Saray'da Icardi kendi kalesine gol attı! 16:44
Montella Kasımpaşa - G.Saray maçını izledi! Montella Kasımpaşa - G.Saray maçını izledi! 17:00
Erman Toroğlu: Yumruk yersen... Erman Toroğlu: Yumruk yersen... 17:02
Daha Eski
Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı veren kanallar Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı veren kanallar 15:22
Bodrum FK İle Boluspor yenişemedi! Bodrum FK İle Boluspor yenişemedi! 15:25
Erzurum tek golle kazandı Erzurum tek golle kazandı 15:28
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı! Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı! 15:38
Niko Kovac'ın görevine son verildi Niko Kovac'ın görevine son verildi 15:45
Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 15:46