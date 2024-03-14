Terminatör Barış Alper

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu sezon en çok dikkat çeken isim Barış Alper Yılmaz oldu. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 46 resmi maçın 45'inde forma giyen Barış Alper Yılmaz, tam 5 farklı mevkide görev yaparak "Terminatör" unvanını hak etti. Santrfor, sağ kanat, sol kanat, sol bek, sağ bekte oynayan Barış Alper, kaçırdığı tek maçta da sarı kart cezası nedeniyle oynayamadı. 45 maçın 28'ine 11'de başlayan BAY Terminatör, 4 gol ve 7 asistlik performansıyla taraftardan büyük alkış aldı.

2021'de 2.1 milyon euro'ya Keçiören'den alınan Barış Alper, değerini 5'e katladı.