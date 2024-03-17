Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi: Şampiyon olacağız!

Galatasaray'da Mauro Icardi: Şampiyon olacağız!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi açıklamalarda bulundu ve "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 18:25 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 18:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi: Şampiyon olacağız!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli yıldızın o sözleri:

Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz.

Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz. Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız.

Gol düellosunda kazanan G.Saray! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi
Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar! CHP'deki 'paradan kule' skandalına tepki | "DEM ile ittifak halindeler"
G.Saray'da Icardi kendi kalesine gol attı!
Galatasaray penaltı bekledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray kazandı, F.Bahçe'nin...
Vinicius: Şampiyon olacağımıza inanıyorum!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor sahasında kazandı! Ümraniyespor sahasında kazandı! 18:19
Carlos Vinicius Süper Lig’deki ilk golünü attı Carlos Vinicius Süper Lig’deki ilk golünü attı 18:16
Chelsea yarı finale yükseldi! Chelsea yarı finale yükseldi! 17:49
Hatayspor Samsunspor'u farklı devirdi! Hatayspor Samsunspor'u farklı devirdi! 17:58
Gol düellosunda kazanan G.Saray! Gol düellosunda kazanan G.Saray! 18:00
Şanlıurfa Giresun'da gol oldu yağdı! Şanlıurfa Giresun'da gol oldu yağdı! 18:07
Daha Eski
Dortmund - E.Frankfurt maçı ne zaman? Dortmund - E.Frankfurt maçı ne zaman? 15:51
Taraftarlar Çanakkale Şehitlerini unutmadı! Taraftarlar Çanakkale Şehitlerini unutmadı! 16:04
Galatasaray penaltı bekledi! Galatasaray penaltı bekledi! 16:33
G.Saray'da Icardi kendi kalesine gol attı! G.Saray'da Icardi kendi kalesine gol attı! 16:44
Montella Kasımpaşa - G.Saray maçını izledi! Montella Kasımpaşa - G.Saray maçını izledi! 17:00
Erman Toroğlu: Yumruk yersen... Erman Toroğlu: Yumruk yersen... 17:02