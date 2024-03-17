Galatasaray'da Mauro Icardi: Şampiyon olacağız!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli yıldızın o sözleri:

Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz.

Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz. Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız.