"Galatasaray beka sorunudur"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği basın toplantısında ezeli rakibi Galatasaray için zehir zemberek ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılılara ağır sözlerle yüklenen Başkan Ali Koç, şunları söyledi:

"Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içerisinde. Sportif rekabeti düşürdükleri seviye, mezbahayı aratır seviyede. Yalanlarla kendi camialarını kışkırtıyorlar. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyor. Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunudur. Bu kulüp kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde. Kazanmak için her şeyin mubah olduğu düşünüyorlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini, başkalarına çekinmeden yapıyorlar.

KUL HAKKI YEMEKTEN ÇEKİNMEZLER

Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler.

Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarlar ve alay ederler. Son Beşiktaş- Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi... 'Ligi bitirtmeyiz' derler, istedikleri olmayınca sus pus olurlar.

Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler... Sadece kendilerini akıllı, görürler. Bunların bir taktikleri var, insanların üzerine baskı kurmak. Bunun için kamuoyu önüne atar ve itibar saldırısı yaparlar.

Beşiktaşlı yöneticiye Koç Holding çalışanı olduğu için yüklendiler. Bu kul hakkı yemek. TFF Başkanı, Galatasaray Kongre üyesi. Sayın Başkan, NEF ile ortak. Kendi yönetimlerinde bir kişi Koç Holding'de çalışmasına rağmen, Yüksek Divan Kurulu Başkanları Koç Holding'de çalıştı. Bunları söylemeden, pişkince konuşurlar. Hiç aynaya bakmazlar. Galatasaray Yönetimi'nde Koç Holding'de çalışan biri var. PFDK Başkanı'nı Fenerbahçeli olmakla suçladılar.

Ertesi gün Tahkim Kurulu Başkanı'nın oğlunu Galatasaray Kongre Üyesi yaptılar. Aynı şeyi biz yapsak ne olurdu? Bize bu yaz güya transfer çalımı attılar! Dört futbolcu var ki, resmi kontratta yazan bedellerin mümkünatı yok! İradeli TFF olsa, çağırır ve bilgi alır. Bunlar da resmi ve gayri resmi kontrat yapma kültürü var. Bizden 8-9 milyon euro isteyen oyuncuları, 3 milyon euroya oynatıyorlar. İnsanların gözünün içine bakarak doğruları söylemiyorlar.

Bu ülkede doğruları ispatlamak durumundayız. TFF, bunların kritik maçlarına hep istedikleri hakem leri atıyor. Sebep oldukları rezaleti, Fenerbahçe üzerine yıkmaya çalışmakla Türk futbolunu yönetiyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin bu konuyu araştırmasını istiyoruz."

OFSAYTIMSI UNUTULUYOR

Ali Koç, "Galatasaray-Antalyaspor maçı penaltı itirazı... Bir konudan 20 kişi haberdarsa, o konu gizli kalamaz.

İddia şu, Abdulkadir Bitigen, Galatasaray maçında verdiği penaltıyı, haftalık eğitimde yanlış karar olarak değerlendiriyor.

İddia bu. Araştırdık, 1 Mart Cuma günü saat 15:00'te hakemleri, Hugh Dallas ve TFF Başkanı'nın katıldığı toplantı yapılıyor. Hakemler hayrete düşüyor. Penaltı kararını yanlış verdiğini herkesin önünde itiraf ediyor.

Malum kulüp, her sene böyle 3-4 maç kazanıyor. Ofsaytımsı gibi bunlar unutuluyor" şeklinde konuştu.

ALIN GERÇEK KOALİSYON

Başkan Ali Koç, "Oynayacakların takımların oyuncularını transfer etmek için teklif yaparlar. Kayserispor'a Mame Thiam için Pendikspor teklif yaptı. Sivasspor'a Sainz için Eyüpspor teklif yaptı. Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu.

Alın size gerçek koalisyon.

Bunların kültürünün başka bir uzantısı, kendilerinde yetişmiş veya oynamış oyuncuların, performansları. Morutan'ı, kulübü 11 oynatamıyor.

Acaba 3 milyon euro, limit açmada kullanıldı mı? Nicolo Zaniolo için bizim teklifimizi ifşa ettiler. Bunlar yargıda da çok güçlüler. Selahattin Baki ve Onur Göçmez'i ifadeye çağırttılar" dedi.

YOL HARİTASI BELİRLEYELİM DİYORDU

Ali Koç, "Dursun Özbek, Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim.

TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu itip gülerek izliyordu' demiş. Burası doğru, oldu bu olay. TFF Başkanı bizi gülerek izledi" açıklamasını yaptı.

SÜPER KUPA TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Ali Koç, Süper Kupa finalinin tarihiyle alakalı gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Bu turu geçersek, ülkemiz 9. sırayı garantileyebilir. Ülke menfaati için, rakibimiz de kabul ederse tarihin değişmesini konuştuk. Belli tarihler üzerine çalışıyoruz. İnşallah turu geçeriz. Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor.

Önce turu geçelim. UEFA Başkanı, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı. Ayasofya'da final oynamayı bu ülkede herkes ister. Ancak bunları konuşmak için çok erken."

AMBARGOYU BEN DE DUYDUM

Altı hakemin Fenerbahçe'nin maçlarına verilmemesi üzerine gelen soruyu da yanıtlayan Başkan Koç, "Altı hakemle ilgili ambargoyu yeni duydum, baktıralım. Tolga Özkalfa'nın istifası bizim maçtan önce verildi, çok da geç kalındı. Ahmet İbanoğlu, kağıtta başkan. Bu hakem camiasını yönetecek durumda değil, memur zihniyetinde. Tolga Özkalfa'nın gitmesi isabetli oldu. Kendi ayrılmış gibi lanse etmiş ama tam tersi. Beşiktaş-Galatasaray maçında, hakeme imzalı forma gitmesini ben de duydum. Beşiktaş tespit edebilir. Türkiye'de forma gitme ilk ve son değil" dedi.

BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Başkan Ali Koç, Dursun Özbek'in kendisiyle görüşmek için aracı kullandığını söyledi ve ekledi: "Dursun Özbek, ortak bir dostun vasıtasıyla benimle görüşmek istedi. Ortak dostumuz bu görüşmeyi bana aktardı. Ben de buluşabileceğimizi ilettim. O tarihten bir hafta sonraki cumartesi günü için konuştuk. Bir sonraki gün Kulüpler Birliği Toplantısı oldu. Ortak dosta 'Ali bey, bana çok samimi davrandı' demiş. Toplantıya 24 saat kala hakkımda çok ağır açıklamalar yaptılar. Ben de o toplantıyı iptal ettim."