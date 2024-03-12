Hesap verin veya bırakın

Türk futbolunda en bariz şekilde skandal bir maç yönetimi olarak nitelendirilen, neredeyse tüm hakem yorumcularını ve kamu vicdanını rahatsız etmiş müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile kasıtlı operasyona alet olan kurul ve kuruluşlara aşağıdaki soruları sormak zaruri hale gelmiştir:

MERT HAKAN'A NE OLACAK?

Fenerbahçe - Pendikspor maçında; Mert Hakan Yandaş'ın hakem Kadir Sağlam'a yönelik, "Dikkatli ol buradan çıkamazsın!" tehdit ifadelerinin yer aldığı ve tüm kamuoyunda büyük infial yaratan bu eylem, doğrudan Türk futbolunun en üst merci olan TFF'yi, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF tarafından bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?

KASIT, SUNULACAK MI?

VAR hakemi Alper Çetin elinde hiçbir kanıt olmamasına, en ufak bir yetki alanı bulunmamasına rağmen futbol oyun kurallarını yok sayarak VAR sisteminin asla müdahil olamayacağı bir uygulamaya imza atarak penaltıya hükmetmiştir. Açıklanan VAR kayıtlarına ek olarak bu denli kasıt içeren pozisyon kamuoyuna sunulacak mıdır?

MAÇ ALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Fenerbahçe'ye 3 kırmızı kart çıkması gerekirken Pendikspor'u 3 kırmızı kartla cezalandıran bu hakem, lige ağır darbe vurmuştur. Welinton'a gösterilen iki sarı kart kamuoyunun takdirindedir. Ceza alanı dışında Ndiaye'nin uzaklaştırdığı belli olan pozisyondaki faulü tam tersi Fenerbahçe lehine faul kararı vermesi skandaldır. Hakemlik onurunu bu denli ayaklar altına alan bu hakem maç almaya devam edebilecek midir?

PFDK NE YAPACAK?

Devre arasında müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle kırmızı kart görmesi gereken bu oyuncu, sahada yer almaya devam etmiş ve takımının beraberlik golüne imza atmıştır. Bahsi geçen aynı oyuncunun attığı golün ardından Pendikspor yedek kulübesine doğru, metrelerce uzaklıktan başlayarak, saniyelerce süren gayri ahlaki, tahrik edici ve saygısız tutumu karşısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nasıl bir karar alacaktır?

GÖRÜNTÜLER YAYINLANACAK MI?

Saha içerisinde başlayan, koridorlarda devam eden tehditler maçın hakemlerinde nasıl bir etki ve baskı yaratmıştır ki hakem ikinci yarıda, ilk devredeki kötü yönetiminin çok daha ötesinde, bilinçli bir şekilde maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermiştir. Devre arasında stadyum koridorlarında yaşanan olayların kamera görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

HAKEMLER KASITLI MI?

Tüm pozisyonlarda Fenerbahçe lehine karar veren saha hakemleri ve VAR ekibinin kasıtlı olmaması, hem insan aklına hem de istatistik bilimine aykırıdır. Bu hakemlerle ilgili nasıl bir soruşturma gerçekleştirilecektir? Bu operasyon kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? TFF ve MHK bu konuyla ilgili hangi yaptırımları uygulayacaktır?

F.BAHÇE Mİ ATIYOR?

Fenerbahçe için sene başından beri ambargo konulan VAR hakemleri bulunmaktadır. Kim, hangi gerekçelerle bu kararların altına imza atmıştır? Süper Lig'de hakem atama iradesi Fenerbahçe'ye mi devredilmiştir? Son maçlarında sürekli hata yapan hakemler özellikle mi seçilmiştir? Bu hakemler hakkında nasıl bir yaptırım uygulanacaktır?

YAPTIRIM OLACAK MI?

Kararlarıyla maçı bir taraftan alıp diğerine veren, özellikle son dakikalarda yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkansız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?