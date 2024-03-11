Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçına hazırlanırken bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk'tan flaş karar geldi. Buruk'un sağ kanatta o ismi ilk 11'de sahaya süreceği aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 09:22
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Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Cimbom bu doğrultuda ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir mücadele veriyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Sarı-kırmızılılar son olarak 29. haftada Çaykur Rizespor'u konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Galatasaray'da karşılaşmadan alınan skor ve oynanan futbol sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Cimbom 78 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahip olduğu 76 puanın önünde lider konumda yer alıyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Galatasaray son olarak ise Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı hamleler büyük merak konusu haline geldi.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Özellikle Ziyech'ın takıma dönmesiyle beraber sağ kanatta kimin görev alacağı gündemi meşgul ediyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Alternatifi artan Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kanatta yine Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi planlıyor. Sakatlığı sona eren Ziyech'in yanı sıra Zaha ve Tete'nin maça kulübede başlaması bekleniyor.

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