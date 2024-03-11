Okan Buruk'tan flaş karar! Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Cimbom bu doğrultuda ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir mücadele veriyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak 29. haftada Çaykur Rizespor'u konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Galatasaray'da karşılaşmadan alınan skor ve oynanan futbol sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.
Cimbom 78 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahip olduğu 76 puanın önünde lider konumda yer alıyor.
Galatasaray son olarak ise Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı hamleler büyük merak konusu haline geldi.
Özellikle Ziyech'ın takıma dönmesiyle beraber sağ kanatta kimin görev alacağı gündemi meşgul ediyor.
Alternatifi artan Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kanatta yine Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi planlıyor. Sakatlığı sona eren Ziyech'in yanı sıra Zaha ve Tete'nin maça kulübede başlaması bekleniyor.