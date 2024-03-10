Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Ligde 24'üncü şampiyonluğu almak istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her sene şampiyon olmak. Bu seneye başlarken hedefimiz buydu. Şu anda da bu. Önemli bir yarışın içerisindeyiz. 24'üncü şampiyonluk çok önemli. Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en çok yıldıza sahip olan, en çok kupa kazanan ve Avrupa'da kupa kazanan takımıyız.