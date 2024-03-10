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Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla geçen Galatasaray'da bir yandan da sezon sonu için fırsat transferleri yakın takibe alındı. Sarı-kırmızılılar, bu noktada Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşine düştü. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 11:52
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Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geride bırakan Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay (3), Derrick Köhn, Lucas Torreira, ve Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Sahasında aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarttı. Fenerbahçe, 10 Mart Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Galatasaray'la beraber üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen tecrübeli teknik adam Okan Buruk, maçın ardından şu ifadeleri kullandı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

"Maça iyi başladık. Golle başladık. Daha sonra ikinci gol ve rakibimizin 2-1'i bulması. Ama çok çabuk cevap verdik, 3-1 ve 4-1. İlk yarıda skor olarak maçın bittiğini söyleyebilirim. İkinci yarıda da aynı isteğimizi devam ettirdik. Rakibimiz maçın başından sonuna kadar oynamaya çalıştı. Oyun içerisinde kalmaya çalıştılar.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Rizespor'un da bu ligin önemli ve değerli takımlardan biri olduğunu söylemeliyim. İlhan hocanın da öyle. Maçın sonunu da önemli bir skorla bitirdik. En değerlisi bizim için 3 puanla ayrılmaktı. Kendi taraftarımızın önünde onlarla birlikte coşkumuzu sahaya yansıttık.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Bugün savunmada eksiklerimiz vardı. Stoper bölgesindeki eksiklerimizden kaynaklı bugün Berkan ile başladık. Kaan'ı sağ bekte devam ettirdim. Özellikle geçen haftanın devamını istedim.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Barış'ın öndeki performansı zaten çok güçlüydü son haftalarda. Burada da Nelsson - Berkan merkeziyle başladık. Berkan'da maç içerisinde fiziksel, güç ve tempo olarak çok önemli bir katkı verdi. Oyun kurma anlamında da bizi çok rahatlattı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

İyi bir ayakla ve orta saha oyuncusuyla oynamak bizi çok rahatlattı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedefimiz bu maçlara galibiyet ile devam etmek. 9 maçımız kaldı. 9 maçı da en güçlü şekilde oynayıp şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Ligde 24'üncü şampiyonluğu almak istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her sene şampiyon olmak. Bu seneye başlarken hedefimiz buydu. Şu anda da bu. Önemli bir yarışın içerisindeyiz. 24'üncü şampiyonluk çok önemli. Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en çok yıldıza sahip olan, en çok kupa kazanan ve Avrupa'da kupa kazanan takımıyız.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Yani birçok şeyin ilki Galatasaray'da. Hedefimiz tekrar şampiyon olabilmek ve taraftarımızı sevindirebilmek. Daha sonra 5'inci yıldız olacak. Önemli olan 9 maçı çok iyi geçip, 24'üncü şampiyonluğa ulaşmak" diye konuştu.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Sarı-kırmızılılarda 6-2 kazanılan maçta sahaya ilk 11'de çıkan ve 23. dakikada sakatlanarak oyunu terkeden Kaan Ayhan moralleri bozdu. Kaan, müsabakanın 14. dakikasında Akintola'ya kayarak yaptığı müdahalesinin ardından yerde kaldı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Galatasaray sağlık ekibinin tedavisinin ardından kendini deneyen Kaan, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. 29 yaşındaki futbolcunun yerine 23. dakikada oyuna Wilfried Zaha dahil oldu.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

MUSLERA 400. MAÇINA ÇIKTI!

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte 400'üncü Süper Lig maçına çıktı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Söz konusu bu 399 karşılaşmada Muslera; kalesinde 383 gol görürken, 154 maçta da kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi ve 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Toplamda 497 maçla Galatasaray formasını en fazla giyen yabancı futbolcu olan Fernando Muslera; 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 kez de TFF Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Öte yandan sezon sonu transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, transfer listesini şekillendirmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

G.SARAY'DAN FLAŞ TRANSFER HAMLESİ!

Kale mevkisine bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip gündemine, eskiden Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Machester United'da oynayan Altay Bayındır'ı aldı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Sezon sonunda genç file bekçisi için girişimlerini hızlandıracak olan Galatasaray yönetimi, Machester United kulübü temsilcileriyle transfer masasına oturacak.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

25 yaşındaki kaleci Kırmızı Şeytanlar'da tüm kulvarda toplamda 5 maça çıktı. 1.98 boyundaki kaleci 2 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Transfer...

Kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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