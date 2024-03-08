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Nando'dan 4. dalya

2011’de Galatasaray’a gelen Fernando Muslera, bugünkü Çaykur Rize karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’deki 400. maçına çıkacak ve 4. kez dalya diyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Nando'dan 4. dalya

2011 yazında Lazio'dan Lorik Cana ve 6 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takıma gelen Fernando Muslera, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in efsanesi olmayı başardı. O Muslera, bugün sarı-kırmızılı forma altında 400. lig maçına çıkacak ve 4. kez dalya diyecek. Hem performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarıya imza attı.

Uruguaylı kaleci, geride bıraktığı 399 lig maçında 383 kez topu ağlarında gördü. Nando, bu karşılaşmaların ise 154'ünde kalesini gole kapattı. 37 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılı takımda 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi. Toplam 497 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Fernando Muslera, 15 defa da kupa kazanmayı başardı.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Galatasaray'daki 13. sezonunu geçiren Muslera, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Süper Lig'de çıktığı 27 karşılaşmada yediği 15 golle maç başına 0,55 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

TAFİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı. Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapattı. Tafi ile Mondi, 15'er maçta kalesinde gole engel olmuştu.

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