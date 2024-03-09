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Kırmızı isyanı

G.Saray, Torreira’ya yapılan müdahaleye penaltı, Rize ise yediği gole faul bekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Kırmızı isyanı

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek iki takımın da itirazına sebep olan kararlar verdi. İlk yarıda Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın topa elle müdahalesine ceza alanı içinde kararı verdi. Dışarıda olduğunu düşünen sarı-kırmızılı futbolcular uzun süre itiraz etti. Ardından Olawoyin, Torreira'ya sert bir müdahalede bulundu. G.Saray'ın kırmızı beklentisi sonuçsuz kaldı. Torreira'nın bulduğu gol öncesi ise Rizespor faul itirazı yaptı. Fakat Bahattin Şimşek gol kararı verdi.

OFSAYT ÇIKMADI

G.Saray'ın 40. dakikada Kerem Demirbay'la bulduğu golde Çaykur Rizespor ofsayt bekledi. Kerem Aktürkoğlu'nun kalecinin görüş açısını bozduğu itarı yapıldı. Fakat VAR'dan uyarı gelmedi, gol geçerli sayıldı.

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