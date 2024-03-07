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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayarak üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Ligde son 10 haftaya girilirken ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, sezon başında ve ocak ayında yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Özellikle sezon başında dünya çapında gündem olan Cimbom, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Galatasaray yaz transfer döneminde Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Sanchez ve Ndombele gibi ünlü isimleri takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Ara transfer döneminde Fransız yıldızı Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar; Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinicius takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Aslan'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan Dries Mertens'in yerini doldurmak isteyen Galatasaray'da öncelik 10 numara transferine verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

GALATASARAY BILAL EL KHANNOUSS'U İSTİYOR

İngiliz medyası, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 19 yaşındaki Bilal El Khannouss'u Galatasaray'ın istediğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Sky Sports'ta yer alan haberde, Fas asıllı Belçikalı 10 numara için Cimbom'un harekete geçtiği ancak bu futbolcuyla Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

Bilal El Khannouss bu sezon Genk formasıyla 39 maça çıktı. Faslı yıldız, 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak

19 yaşındaki futbolcunun Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bilal El Khannouss'un güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.

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