TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Genç yıldız Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayarak üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray yaz transfer döneminde Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Sanchez ve Ndombele gibi ünlü isimleri takıma kazandırdı.
Ara transfer döneminde Fransız yıldızı Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar; Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinicius takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi.
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Aslan'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan Dries Mertens'in yerini doldurmak isteyen Galatasaray'da öncelik 10 numara transferine verildi.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY BILAL EL KHANNOUSS'U İSTİYOR
İngiliz medyası, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 19 yaşındaki Bilal El Khannouss'u Galatasaray'ın istediğini duyurdu.
Sky Sports'ta yer alan haberde, Fas asıllı Belçikalı 10 numara için Cimbom'un harekete geçtiği ancak bu futbolcuyla Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği ileri sürüldü.
Bilal El Khannouss bu sezon Genk formasıyla 39 maça çıktı. Faslı yıldız, 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
19 yaşındaki futbolcunun Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bilal El Khannouss'un güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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