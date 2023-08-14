Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geld. Mücadeleden ev sahibi ekip RAMS Başakşehir 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Siltaş Yapı Pendikspor'un, Tümosan Konyaspor'u konuk ettiği mücadeleden misafir ekip 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Günün ve haftanın en kritik maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu dev derbiden Galatasaray 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte bu maçların ardından güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 25. hafta

20- İSTANBULSPOR: 13

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 25. hafta

19- PENDİKSPOR: 26

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 25. hafta

17- GAZİANTEP FK: 28

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 25. hafta

17- HATAYSPOR: 29

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu! 25. hafta

16- KARAGÜMRÜK: 29

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