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GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'dan sezon başında transfer edilen Olimpiu Morutan'ın yapılan sözleşmedeki bonservis bedeli nedeniyle ilk 11 oynamasının mümkün olmadığı açıklaması, Romanya'yı ayağa kaldırdı. işte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 13:30
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GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

Galatasaray'dan sezon başında Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Morutan, sözleşmedeki madde gereği forma giyemeyecek. Yaşanan bu kriz daha da derinleşmeye başladı.

GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan transfer edilen Olimpiu Morutan'la ilgili, "Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullanması Romanya'da da büyük yankı buldu.

GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

Romanya Milli Takımı'nda oynayan ancak kulüplerinde fazla forma şansı bulamayan Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Radu Dragușin (Tottenham), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ve Ianis Hagi (Alaves) gibi oyunculara Olimpiu Morutan'ın da eklenmesi teknik direktör Edward Iordanescu'yu zor durumda bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

Rumen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Romanya Milli Takımı'nın hocası Iordanescu, bu sorunu çözmek adına Türkiye'ye gitmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

Haberde, Iordanescu'nun EURO 2024 öncesi çok sayıda futbolcusunun kulüplerinde oynayamamasından üzgün ve endişeli olduğu vurgulandı ve "Morutan'da durum karmaşık. Ankaragücü artık onu kullanamayacak çünkü bu bedeli ödeyecek parası yok. Oynamazsa Galatasaray onu satamaz ve Romanya Milli Takımı da bundan zarar görür. Herkesin kaybedecek bir şeyinin olduğu bir durum" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

Romanya 22 Mart'ta Kuzey İrlanda, 26 Mart'ta ise Kolombiya ile hazırlık maçları oynayacak. Iordanescu'nun bu karşılaşmalar için takımlarında forma giyemeseler bile Romanya dışında forma giyen futbolcuları kadroya çağıracağı belirtildi. Rumen hocanın hem futbolcularına moral vererek motive edeceği hem de onların son durumlarını görmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Çözüm için...

Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, bu sezon Ankara ekibiyle 23'ü ilk 11 olmak üzere 29 maçta görev yaptı. 24 yaşındaki Morutan, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri sarsarken, 3 kez de asist yaptı.

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