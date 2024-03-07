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GALATASARAY HABERİ: Mertens'e sürpriz teklif! Futbolu bırakmaya hazırlanıyordu

Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens, yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdiri kazandı. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan ve emekliliğe hazırlanan Mertens'e sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 10:34
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GALATASARAY HABERİ: Mertens'e sürpriz teklif! Futbolu bırakmaya hazırlanıyordu

Galatasaray'da geçen sezon elde edilen şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Dries Mertens, bu sezon da zirve mücadelesi veren Cimbom'da başarılı performansını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'e sürpriz teklif! Futbolu bırakmaya hazırlanıyordu

36 yaşındaki futbolcu, geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisindeki performansıyla taraflı tarafsız herkese "Yaş 36 yolun başı" dedirtmeyi başardı. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan ve emekli olmaya hazırlanan Belçikalı yıldız, futboluyla göz kamaştırdı.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'e sürpriz teklif! Futbolu bırakmaya hazırlanıyordu

Tecrübeli 10 numara, geçen sezon futbola nokta koymak istemişti ama Okan Buruk devreye girip "Bir sezon daha" diye ikna etmişti. Buruk, bu kez de farklı bir görev için öğrencisiyle görüşme hâlinde.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'e sürpriz teklif! Futbolu bırakmaya hazırlanıyordu

CEVABINI SEZON SONUNDA VERECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Takımın önemli bir parçası olan ve önünde sadece 11 maç kalan (1'i Süper Kupa finali) Mertens, Buruk'un "Yeni sezonda kulübede yardımcım ol" sözünü cebe koydu. Tabii yönetimin ve teknik ekibin önceliği bir sezon daha devam etmesi yönünde ama Mertens aktif futbola nokta koyacak.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'e sürpriz teklif! Futbolu bırakmaya hazırlanıyordu

Eşiyle beraber durum değerlendirmesi yapacağını belirten 10 numaranın öncelikli hedefi ülkesi Belçika'ya dönmek. Yeni kariyer planlamasında teknik adamlık da bulunan Mertens, Buruk'a cevabını ailesiyle beraber değerlendirme yaptıktan sonra sezon sonu vereceğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'e sürpriz teklif! Futbolu bırakmaya hazırlanıyordu

36'LIK DELİKANLI
Mayıs ayında 37 yaşına girecek olan Dries Mertens, bu sezon 40 maçta sarı kırmızılı formayı giyerken 7 gol attı, 8 de asist yaptı.

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