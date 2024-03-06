Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Yarım sahada minyatür kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez ile Sergio Oliveira idmanda yer almadı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, perşembe günü yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.