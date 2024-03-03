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Okan Buruk: Daha fazla gol atabilirdik!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılarda Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 21:38
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Okan Buruk: Daha fazla gol atabilirdik!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılarda Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli.

Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor.

Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz.

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