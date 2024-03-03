Haberler Galatasaray Galatasaray'da Metin Öztürk Beşiktaş'a ateş püskürdü!

Galatasaray'da Metin Öztürk Beşiktaş'a ateş püskürdü!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı camianın aldığı galibiyetin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın tepki gösterdiğ aktarılmıştı. Bu tepkiye Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk cevap verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 22:41 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 22:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Metin Öztürk Beşiktaş'a ateş püskürdü!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılı camianın sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın protokol tribününde tepki gösterdiği aktarılmıştı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından atılan sarı-lacivert salıncağa binmiş üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere sert bir şekilde tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün bu paylaşım nedeniyle Hasan Arat'tan özür dilediği aktarıldı.

Son olarak Sporx'de yer alan habere göre Metin Öztürk, Hasan Arat'tan özür dilemedi.

Yer alan haberde Metin Öztürk'ün, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dev derbiden Galatasaray 1-0'lık skorla galip ayrılırken maçın ardından sarı-kırmızılı camia sosyal medya üzerinden sarı-lacivert salıncağa binmiş üzgün kartal görseli paylaştı.

Bu paylaşıma tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın protokolde Galatasaraylı yöneticilere sert tepki gösterdiği iddia edilerek, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
G.Saray'dan sezon sonu 10 numara bombası!
G.Saray'dan maç sonu flaş paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
"Bugün bazı şeyler çok kesinleşti!"
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💥Süper Loto çekildi! (3 Mart)
Çalışma saatleri düzenlemesinde beklenen haber!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Cenk'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Cenk'in pozisyonu penaltı mı? 22:19
"Bugün bazı şeyler çok kesinleşti!" "Bugün bazı şeyler çok kesinleşti!" 22:01
Necip: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı! Necip: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı! 21:46
Buruk: Daha fazla gol atabilirdik! Buruk: Daha fazla gol atabilirdik! 21:33
Fernando Santos'tan penaltı isyanı! Fernando Santos'tan penaltı isyanı! 21:25
"Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz!" "Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz!" 21:22
Daha Eski
Rashica: Oyunun kontrolü bizdeydi! Rashica: Oyunun kontrolü bizdeydi! 21:21
G.Saray'dan maç sonu flaş paylaşım! G.Saray'dan maç sonu flaş paylaşım! 21:20
Okan Buruk derbilerde fark yaratıyor! Okan Buruk derbilerde fark yaratıyor! 21:18
Beşiktaş'ta iç sahada ilk yaşandı Beşiktaş'ta iç sahada ilk yaşandı 21:16
G.Saray'dan flaş istatistik! Derbi sonrası... G.Saray'dan flaş istatistik! Derbi sonrası... 21:16
Beşiktaş'ın serisi son buldu! Beşiktaş'ın serisi son buldu! 21:16