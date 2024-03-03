Galatasaray'da Metin Öztürk Beşiktaş'a ateş püskürdü!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılı camianın sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın protokol tribününde tepki gösterdiği aktarılmıştı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından atılan sarı-lacivert salıncağa binmiş üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere sert bir şekilde tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün bu paylaşım nedeniyle Hasan Arat'tan özür dilediği aktarıldı.

Son olarak Sporx'de yer alan habere göre Metin Öztürk, Hasan Arat'tan özür dilemedi.

Yer alan haberde Metin Öztürk'ün, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dev derbiden Galatasaray 1-0'lık skorla galip ayrılırken maçın ardından sarı-kırmızılı camia sosyal medya üzerinden sarı-lacivert salıncağa binmiş üzgün kartal görseli paylaştı.

Bu paylaşıma tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın protokolde Galatasaraylı yöneticilere sert tepki gösterdiği iddia edilerek, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.