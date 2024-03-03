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Beşiktaş 0 - 1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 20:59
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Beşiktaş 0 - 1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de 1-0'lık skorla 3 puana uzanan taraf Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 2. dakikada Al Musrati kendi kalesine attı.

Siyah-beyazlılarda Omar Colley, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrasında 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 75'e yükselten Cimbom, haftayı lider tamamladı.

Ligde 4 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

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