Beşiktaş 0 - 1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Dolmabahçe'de 1-0'lık skorla 3 puana uzanan taraf Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 2. dakikada Al Musrati kendi kalesine attı.
Siyah-beyazlılarda Omar Colley, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrasında 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla puanını 75'e yükselten Cimbom, haftayı lider tamamladı.
Ligde 4 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.