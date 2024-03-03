Mauro Icardi'den derbi sonrası balonlu paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 28. hafta maçında Tüpraş Stadı'nda oynanan dev derbide Beşiktaş'ı henüz 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajı hatasız geçmeyi başardı.

Mücadele sonrası karşılıklı açıklamalar ve Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle iki camia arasında tansiyon yükseldi.

Öte yandan, G.Saray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi de sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Icardi'nin paylaştığı ve arka planda Tüpraş Stadı'nın yer aldığı fotoğrafta G.Saray logolu 8 balon yer aldı.