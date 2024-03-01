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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, 11'ini netleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 14:56
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, gözünü tamamen Trendyol Süper Ligi'ne çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

Cimbom artık tamamen oynayacağı Beşiktaş maçına konsantre oldu. Teknik direktör Okan Buruk ise karşılaşmanın 11'ini büyük ölçüde belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

Sol bekte Derrick Köhn, sağ bekte ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay ikilisi forma giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper Yılmaz yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i

Forvet arkasında ise Dries Mertens görev yapacak. Son antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Mauro Icardi'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arjantinli futbolcu, derbide Galatasaray'ın en büyük gol ümidi olacak.

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