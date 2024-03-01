GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! İşte Beşiktaş maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, 11'ini netleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson olacak.
Sol bekte Derrick Köhn, sağ bekte ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.
Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay ikilisi forma giyecek.
Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Forvet arkasında ise Dries Mertens görev yapacak. Son antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Mauro Icardi'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arjantinli futbolcu, derbide Galatasaray'ın en büyük gol ümidi olacak.
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