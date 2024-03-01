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Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elendi. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 07:45
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Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - BURUK YÖNETİMİNDE EN KÖTÜ MAÇ

Zorlu bir şampiyonluk yarışındasın, hafta sonunda derbiye çıkacaksın, bir hafta önce Avrupa'ya veda etmişsin, önünde iki hedef (+süper kupa) var, karşındaki rakip kupada çeyrek finalde karşına çıktığında gözüne kestirebileceğin kıvamda bir takım.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Ligdeki ideal 11'e girmek için bir çaban, hayalin varsa kendini göstereceğin maç, bu maç. Formayı ben hak ediyorum diye bağırabilirsin son düdükten sonra…

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Okan Buruk bu fırsatları verdi ama olağan şüphelilerin hepsinin tutuk kaldığı tutuklandığı 90 dakika sonrasında Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda etti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bu maç Galatasaray'da Okan Buruk yönetimindeki en kötü ve unutulması gereken 90 dakikadır. Bırakın ligde ilk 11'e aday olmayı dünkü oyun sezon sonunda Galatasaray'dan kimlerin valizini toplayacağını gösterdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Zaha kariyeri, yeteneği ve kazandığı ile bu Karagümrük'ü tek başına nakavt edebilecek adamken, "Burada olmadı" damgasını yedi dün akşam.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Aynı cümlede özneyi Tete olarak da değiştirelim… Kapının önüne konacaklara Sergio'yu da ekleyelim… Erken geriye düştüğünüz telafisi olmayan bir maçta Florya'nın kapısından girmiş ve kontrat almışsanız bu kadar kontrolsüz ve kötü oynama krediniz yok.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Galatasaray, ikinci yarıda maça mahalle kahvesinde okeye oturmuş Mertens, Kerem Demirbay, Torreira gibi ağabeylerini de masadan kaldırıp getirdi ama yine olmadı…

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bayern Münih'e 45 dakikada rekor hücum yapan bir takımın dip yaptığı bir çeyrek final maçı izledik. Çıkarılacak çok ders, kesilecek çok bilet var.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Akhisar ile bile kupa kazanmış hocalarına iki sezondur kupa finali göstermeyen bu takımın pazar akşamı derbide söyleyecek şeyleri olmalı…

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