Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elendi. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Bu maç Galatasaray'da Okan Buruk yönetimindeki en kötü ve unutulması gereken 90 dakikadır. Bırakın ligde ilk 11'e aday olmayı dünkü oyun sezon sonunda Galatasaray'dan kimlerin valizini toplayacağını gösterdi.
Zaha kariyeri, yeteneği ve kazandığı ile bu Karagümrük'ü tek başına nakavt edebilecek adamken, "Burada olmadı" damgasını yedi dün akşam.
Aynı cümlede özneyi Tete olarak da değiştirelim… Kapının önüne konacaklara Sergio'yu da ekleyelim… Erken geriye düştüğünüz telafisi olmayan bir maçta Florya'nın kapısından girmiş ve kontrat almışsanız bu kadar kontrolsüz ve kötü oynama krediniz yok.
Galatasaray, ikinci yarıda maça mahalle kahvesinde okeye oturmuş Mertens, Kerem Demirbay, Torreira gibi ağabeylerini de masadan kaldırıp getirdi ama yine olmadı…
Bayern Münih'e 45 dakikada rekor hücum yapan bir takımın dip yaptığı bir çeyrek final maçı izledik. Çıkarılacak çok ders, kesilecek çok bilet var.
Akhisar ile bile kupa kazanmış hocalarına iki sezondur kupa finali göstermeyen bu takımın pazar akşamı derbide söyleyecek şeyleri olmalı…
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