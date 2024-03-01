Bülent Timurlenk Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bu maç Galatasaray'da Okan Buruk yönetimindeki en kötü ve unutulması gereken 90 dakikadır. Bırakın ligde ilk 11'e aday olmayı dünkü oyun sezon sonunda Galatasaray'dan kimlerin valizini toplayacağını gösterdi.

Zaha kariyeri, yeteneği ve kazandığı ile bu Karagümrük'ü tek başına nakavt edebilecek adamken, "Burada olmadı" damgasını yedi dün akşam.