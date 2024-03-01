Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de maçı değerlendirirken o isme flaş eleştirilerde bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Kaptan Kerem'in Oliveira ve Kaan Ayhan gibi düzgün ayakları olan oyunculara duran topları bırakmaması G.Saray'a olumsuz yansıdı.
Bir atasözü şöyle der: "İlk iliği kaçırırsan düğmeleri ilikleyemezsin." Okan hocanın 11'i ilk iliğini kaçırdığının göstergesiydi.
Toparlamak için Torreira, Mertens, Kerem Demirbay ve Vinicius'u oyuna aldı. Ama Karagümrük maçı önde götürmenin öz güveniyle hatasız bir savunma yaptı.
Antalya maçından sonra Okan Buruk'a, Zaha'yı sormuştum şöyle demişti:
"Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11'de başlamak istiyor."
Zaha'yı oyunda tutmak adına pozisyona giren, gol kaçıran Tete'yi çıkarmak bence hataydı. Bence Zaha çok ruhsuz. Tamamen kendine oynuyor. Koşmuyor, adam kovalamıyor, ikili mücadeleye bile girmiyor.
Okan Buruk, "Zaha'ya 15 gün önceden seni 11'de oynatacağım" dese bile Galatasaray'a katkı yapmaz.
Avrupa'dan sonra kupadan elenmek Galatasaray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Oyuncuların çoğu elini taşın altına sokmadı.
Okan hoca da kendine fazla güvenip kağıt üzerinde maçı kazanmış gibi düşününce olan soğuk havada Galatasaray'ı desteklemeye gelen cefakar taraftara oldu.
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