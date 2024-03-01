Haberler Galatasaray Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de maçı değerlendirirken o isme flaş eleştirilerde bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 07:20
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Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

LEVENT TÜZEMEN - YAKIŞMADI...

Gülme komşuna gelir başına. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti. Tribünlerde bir lig maçındaki kadar taraftar kalabalığı vardı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Ama Okan hoca, kadro seçiminde ciddiyeti elden bırakınca Galatasaray, sıradan bir futbol oynadı. Karagümrüklü oyuncuların futbol aklı, pas kalitesi, savunma anlayışı ve hücuma çıkış becerisi çok mükemmeldi.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın oyun lideri bile yoktu. Her futbolcu kafasına göre takıldı, final paslarında uyum yoktu.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Kaptan Kerem'in Oliveira ve Kaan Ayhan gibi düzgün ayakları olan oyunculara duran topları bırakmaması G.Saray'a olumsuz yansıdı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Bir atasözü şöyle der: "İlk iliği kaçırırsan düğmeleri ilikleyemezsin." Okan hocanın 11'i ilk iliğini kaçırdığının göstergesiydi.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Toparlamak için Torreira, Mertens, Kerem Demirbay ve Vinicius'u oyuna aldı. Ama Karagümrük maçı önde götürmenin öz güveniyle hatasız bir savunma yaptı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Antalya maçından sonra Okan Buruk'a, Zaha'yı sormuştum şöyle demişti:

"Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11'de başlamak istiyor."

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Zaha'yı oyunda tutmak adına pozisyona giren, gol kaçıran Tete'yi çıkarmak bence hataydı. Bence Zaha çok ruhsuz. Tamamen kendine oynuyor. Koşmuyor, adam kovalamıyor, ikili mücadeleye bile girmiyor.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Okan Buruk, "Zaha'ya 15 gün önceden seni 11'de oynatacağım" dese bile Galatasaray'a katkı yapmaz.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Avrupa'dan sonra kupadan elenmek Galatasaray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Oyuncuların çoğu elini taşın altına sokmadı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Okan hoca da kendine fazla güvenip kağıt üzerinde maçı kazanmış gibi düşününce olan soğuk havada Galatasaray'ı desteklemeye gelen cefakar taraftara oldu.

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