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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11 oyuncu ilk kez oynayabilir!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbide 11 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 11:13 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 11:14
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11 oyuncu ilk kez oynayabilir!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği derbide toplam 11 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek. Siyah-beyazlıların sezon başından beri geniş kadrosunda yer alan Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi, görev verilmesi halinde ilk kez derbide forma giyecek. Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson, Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muçi de Fernando Santos'un kadro tercihine göre siyah-beyazlı takım adına ilk kez Galatasaray'a karşı maça çıkacak. Sarı-kırmızılılarda ise Serge Aurier, Eyüp Aydın, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius, Okan Buruk tarafından tercih edilmesi durumunda derbide ilk kez mücadele edecek.

GALATASARAY'A KARŞI EN FAZLA FORMA GİYEN İSİM NECİP UYSAL

Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu Necip Uysal oldu. Beşiktaş'ta A takıma 2009-2010 sezonunda yükselen Necip Uysal, mevcut kadro içinde Galatasaray'a karşı en fazla maça çıkan isim konumunda. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 16 maçta görev aldı. Beşiktaş'taki 15. sezonunu geçiren Necip Uysal'ı 9 maçla Cenk Tosun, 5'er maçla Rachid Ghezzal ile Ersin Destanoğlu takip etti.

RASHICA ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

Siyah-beyazlıların Kosovalı yıldızı Milot Rashica, teknik direktörünün görev vermesi halinde ikinci kez Galatasaray'a karşı oynayacak. Geçen seneyi Galatasaray'da kiralık geçiren ve 2023 yazında İngiltere ekibi Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi durumunda eski takımı Galatasaray'a karşı ikinci kez forma giyecek. Ligin ilk yarısında 2-1 kaybettikleri karşılaşmada da oynayan Rashica, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta 6 gol kaydetmişti. Sarı-kırmızılıların bir başka eski oyuncusu Gedson Fernandes ise sarı kart cezası sebebiyle müsabakada yer alamayacak.

GALATASARAY'IN EN TECRÜBELİSİ MUSLERA

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim oldu. Sarı-kırmızılara İtalyan ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, ligde forma giydiği 25 Beşiktaş derbisinde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz, bu derbide 4'er defa forma giydi.

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