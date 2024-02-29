Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 28'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.
TFF yaptığı açıklamada "Süper Lig'in 28. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.
Haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
CUMARTESİ
MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu