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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 12:25
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 28'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

TFF yaptığı açıklamada "Süper Lig'in 28. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker

CUMARTESİ

MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan

Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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