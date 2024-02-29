Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer çalımı olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılan Wilfried Zaha, son haftalarda yedek kulübesine mahkum oldu. Yıdlız oyuncu durumdan rahatsız olduğunu belirterek yönetimle görüştü. İşte yapılan görüşme... | GS SPOR HABERLERİ
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Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a ilk 11 oyuncusu olarak transfer edildiğini hatırlatan Zaha'nın, bu durumun değişmesini talep ettiği iddia edildi.
Okan Buruk ise "Burada bir yarış var. Zaha, daha iyisini yapmak zorunda" demişti.
14 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçın 18'ine ilk 11'de başlayan Zaha, 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.
Wilfried Zaha sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" ifadeleri dikkati çekti.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.
Ocak 2013'te 11.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.
Sırasıyla Cardiff ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Şubat 2015'te C. Palace'a 3.8 milyon Euro'ya imza attı.
2023 yazında sözleşmesini uzatmadı ve bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a transfer oldu.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
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