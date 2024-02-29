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Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer çalımı olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılan Wilfried Zaha, son haftalarda yedek kulübesine mahkum oldu. Yıdlız oyuncu durumdan rahatsız olduğunu belirterek yönetimle görüştü. İşte yapılan görüşme... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 10:22
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Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Galatasaray'da, sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atarak transfer edilen Wilfried Zaha'da sorun yaşıyor.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

En son 25 Ocak'ta oynanan İstanbulspor maçında 11'de görev alan Fildişili yıldız oyuncu artık yedek kalmak istemiyor.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

TİMUR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Yeteri kadar şans bulamadığı için teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren ve yedek kalmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Zaha'nın, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a bu durumdan söz ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a ilk 11 oyuncusu olarak transfer edildiğini hatırlatan Zaha'nın, bu durumun değişmesini talep ettiği iddia edildi.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Okan Buruk ise "Burada bir yarış var. Zaha, daha iyisini yapmak zorunda" demişti.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

14 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçın 18'ine ilk 11'de başlayan Zaha, 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Wilfried Zaha sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" ifadeleri dikkati çekti.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Ocak 2013'te 11.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

Sırasıyla Cardiff ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Şubat 2015'te C. Palace'a 3.8 milyon Euro'ya imza attı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

2023 yazında sözleşmesini uzatmadı ve bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a transfer oldu.

Galatasaray'da Zaha krizi! Yönetimle yaptığı görüşme ortaya çıktı

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

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