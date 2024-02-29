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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Galatasaray'da, Mauro Icardi'yi hırs bastı. Arjantinli golcü, hocası Okan Buruk'tan özel bir istekte bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 10:11
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Trendyol Süper Lig'de 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala 1 maç ceza alan Mauro Icardi, hırs yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde sahada olmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Hocası Okan Buruk ile görüşen 31 yaşındaki santrforun, "Hem kupada hem de Beşiktaş derbisinde forma giymek istiyorum. Beni 11'e yaz" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Ancak tecrübeli çalıştırıcının, yıldız golcüsünü şampiyonluk yarışında kritik önemi olan Beşiktaş maçına saklamayı düşündüğü kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Bu sezon Galatasaray'ın dikkat çeken isimlerinden olan Icardi, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Arjantinli santrfor, bu maçlarda rakip fileleri 20 kez sarsarken, 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

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