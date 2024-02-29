GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Galatasaray'da, Mauro Icardi'yi hırs bastı. Arjantinli golcü, hocası Okan Buruk'tan özel bir istekte bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Ancak tecrübeli çalıştırıcının, yıldız golcüsünü şampiyonluk yarışında kritik önemi olan Beşiktaş maçına saklamayı düşündüğü kaydedildi.
Bu sezon Galatasaray'ın dikkat çeken isimlerinden olan Icardi, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmaya çıktı.
Arjantinli santrfor, bu maçlarda rakip fileleri 20 kez sarsarken, 9 da asist yapma başarısı gösterdi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Icardi'nin, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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