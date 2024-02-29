GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Okan Buruk'tan bunu istedi!

Trendyol Süper Lig'de 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala 1 maç ceza alan Mauro Icardi, hırs yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde sahada olmak istediği öğrenildi.