TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba için sarı kırmızılılara geri dönecek iddiası ortaya atıldı. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ
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Akşam'da yer alan habere göre; Emre Akbaba, yönetimden opsiyon maddesini kullanmamaları yönünde bir ricada bulundu.
ROTASYON OYUNCUSU OLMAYI KABUL ETTİ
Bunun yanı sıra milli oyuncunun, kariyerinin son döneminde Galatasaray'da oynayabilmek için rotasyon oyuncusu olmayı kabul ettiği bilgisine yer verildi.
Öte yandan Emre Akbaba'nın Galatasaray'da futbolu bırakmak istediği biliniyordu.
ADANA DEMİRSPOR RAKAMLARI
Emre Akbaba, Adana Demirspor forması ile tüm kulvarlarda 61 maça çıktı. 31 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 5 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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