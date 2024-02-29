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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba için sarı kırmızılılara geri dönecek iddiası ortaya atıldı. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 16:28
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Emre Akbaba'nın geleceği uzun süredir merak konusuydu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme

Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız orta saha oyuncusunun bir yıllık opsiyonu bulunuyor. Emre Akbaba, bu doğrultuda yönetimden bir ricada bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme

EMRE AKBABA, GALATASASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

Adana Demirspor'da 2'nci yılını geçiren Emre Akbaba, geleceği ile ilgili kararını verdi. Akdeniz ekibi ile 2+1 yıllık kontratının sonuna gelirken, milli oyuncu kariyeri için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme

Akşam'da yer alan habere göre; Emre Akbaba, yönetimden opsiyon maddesini kullanmamaları yönünde bir ricada bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme

ROTASYON OYUNCUSU OLMAYI KABUL ETTİ

Bunun yanı sıra milli oyuncunun, kariyerinin son döneminde Galatasaray'da oynayabilmek için rotasyon oyuncusu olmayı kabul ettiği bilgisine yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor! İşte flaş gelişme

Öte yandan Emre Akbaba'nın Galatasaray'da futbolu bırakmak istediği biliniyordu.

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