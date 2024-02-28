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Galatasaray kupadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 21:22
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Galatasaray kupadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

RAMS Park'ta oynanacak ve kazanan ekibin kupada yarı finale yükseleceği Galatasaray-Fatih Karagümrük müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

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