Galatasaray kupadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak ve kazanan ekibin kupada yarı finale yükseleceği Galatasaray-Fatih Karagümrük müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.