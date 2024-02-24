Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray'da Ankaragücü maçı sonrası PFKD'ya sevk edilen Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Arjantinli yıldızın cezası ve kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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ICARDI ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK
Bu doğrultuda yıldız oyuncunun ceza alması durumunda ise en az 2 müsabaka kaçırabileceği konuşuluyor.
Tecrübeli futbolcu 4 maç ve üzeri ceza alırsa, Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası'nda da cezasını çekecek.
Mauro Icardi'ye 4 maçın altında ceza verilirse oyuncu cezasını sadece ligde çekecek.
MAURO ICARDI HANGİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sırayla Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisinden önce Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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