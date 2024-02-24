Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'da Ankaragücü maçı sonrası PFKD'ya sevk edilen Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Arjantinli yıldızın cezası ve kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek veda eden Galatasaray'da Mauro Icardi için verilen sevk kararı teknik ekibi düşündürdü.

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Türkiye Futbol Federasyonu, 26. hafta oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçındaki davranışı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

ICARDI ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, tedbirsiz olarak disipline sevk edilen Mauro Icardi için son kararın gelecek hafta içi açıklanacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Bu doğrultuda yıldız oyuncunun ceza alması durumunda ise en az 2 müsabaka kaçırabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Tecrübeli futbolcu 4 maç ve üzeri ceza alırsa, Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası'nda da cezasını çekecek.

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Mauro Icardi'ye 4 maçın altında ceza verilirse oyuncu cezasını sadece ligde çekecek.

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

MAURO ICARDI HANGİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sırayla Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisinden önce Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

DİĞER
“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
Kayseri'den muhteşem geri dönüş!
Konferans Ligi'ndeki kadro değerleri açıklandı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a dev gelir! Kasasını doldurdu
G.Saray'dan şaşırtan transfer!
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU? | Sahursuz oruç tutmak günah mı DİYANET?
A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 24 Şubat aktüel ürünler kataloğu
KANDİL SİMİDİ TARİFİ | Kandil simidi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan - Atalanta maçı ne zaman? Milan - Atalanta maçı ne zaman? 15:37
Lecce - Inter maçı ne zaman? Lecce - Inter maçı ne zaman? 15:34
Cagliari - Napoli maçı ne zaman? Cagliari - Napoli maçı ne zaman? 15:31
Kayseri'den muhteşem geri dönüş! Kayseri'den muhteşem geri dönüş! 15:30
Juventus - Frosinone maçı ne zaman? Juventus - Frosinone maçı ne zaman? 15:27
Aslan'a dev gelir! Kasasını doldurdu Aslan'a dev gelir! Kasasını doldurdu 15:21
Daha Eski
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 15:16
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? 15:08
Milliler dünya rekoru kırdı! Milliler dünya rekoru kırdı! 14:51
Simge Sağın'dan Wanda Nara sözleri! "Kıskanmıyordur" Simge Sağın'dan Wanda Nara sözleri! "Kıskanmıyordur" 14:19
Warriors Steve Kerr ile uzatıyor! Rekor ücret Warriors Steve Kerr ile uzatıyor! Rekor ücret 14:00
Büyükekşi Bursaspor yönetimini ziyaret etti! Büyükekşi Bursaspor yönetimini ziyaret etti! 13:41