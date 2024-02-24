Galatasaray'da Icardi endişesi! Beşiktaş derbisinde...

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek veda eden Galatasaray'da Mauro Icardi için verilen sevk kararı teknik ekibi düşündürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu, 26. hafta oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçındaki davranışı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.