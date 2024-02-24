Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon birçok yıldız isimden sakatlıkları yüzünden yararlanamayan Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş maçı öncesi Fildişi Sahilli oyuncudan sevindirici haber geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Avrupa Ligi'ndeki beklenmedik vedanın ardından Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarının önemine dikkat çeken Okan Buruk, "Sparta Prag maçını unutun. Kaldırın kafanızı." ifadelerini kullanarak takımı motive etti.
Bu sezon sakatlıkla boğuşan Galatasaray'da yeni transfer Serge Aurier'in durumu merak ediliyor.
Afrika Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra sakat dönen Serge Aurier, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.
Tecrübeli sağ bekin bu hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşması kadrosunda olmayacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti onu bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlamaya çalışıyor.
Okan Buruk, Aurier gelene kadar bu bölgede Kaan Ayhan veya Barış Alper Yılmaz'ı kullanmaya devam edecek.
Sarı kırmızılılar, tecrübeli sağ bek oyuncusunu ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kadrosuna katmıştı.
Galatasaray, 31 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüne 100 bin Euro transfer bedeli ödedi.
Piyasa değeri 7 milyon Euro olan sağ bek oyuncusunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.
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