Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti onu bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlamaya çalışıyor.

Okan Buruk, Aurier gelene kadar bu bölgede Kaan Ayhan veya Barış Alper Yılmaz'ı kullanmaya devam edecek.