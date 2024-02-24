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Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon birçok yıldız isimden sakatlıkları yüzünden yararlanamayan Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş maçı öncesi Fildişi Sahilli oyuncudan sevindirici haber geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 10:51
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Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Avrupa'ya vedan eden sarı kırmızılılar rotasını Süper Lig' çevirdi.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Avrupa Ligi'ndeki beklenmedik vedanın ardından Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarının önemine dikkat çeken Okan Buruk, "Sparta Prag maçını unutun. Kaldırın kafanızı." ifadelerini kullanarak takımı motive etti.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Bu sezon sakatlıkla boğuşan Galatasaray'da yeni transfer Serge Aurier'in durumu merak ediliyor.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Afrika Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra sakat dönen Serge Aurier, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Tecrübeli sağ bekin bu hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşması kadrosunda olmayacağı kaydedildi.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti onu bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlamaya çalışıyor.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Okan Buruk, Aurier gelene kadar bu bölgede Kaan Ayhan veya Barış Alper Yılmaz'ı kullanmaya devam edecek.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Sarı kırmızılılar, tecrübeli sağ bek oyuncusunu ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Galatasaray, 31 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüne 100 bin Euro transfer bedeli ödedi.

Galatasaray'da derbi öncesi Serge Aurier gelişmesi!

Piyasa değeri 7 milyon Euro olan sağ bek oyuncusunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

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