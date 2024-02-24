GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Tedavisine Florya'da devam ediliyor. Ziyech'in sürekli İstanbul'dan ayrılma isteği ise can sıkıyor.
Galatasaray formasıyla 14 karşılaşmada görev alan Ziyech, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 59 karşılaşmada 22 gole imzasını attı.
Tecrübeli futbolcu, sağ kanatta görev yapıyor, orta sahada 10 numara mevkisinde de forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Hakim Ziyech'in bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...
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