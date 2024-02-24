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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 10:46
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılması konuşuluyordu. Ancak Faslı futbolcu istediği teklifleri alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giyen tecrübeli hücum oyuncusu, buradan da sakat döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Ziyech, tedavi sürecini Hollanda'da geçirmeyi talep etti. Ancak Galatasaray buna izin vermedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Tedavisine Florya'da devam ediliyor. Ziyech'in sürekli İstanbul'dan ayrılma isteği ise can sıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Galatasaray formasıyla 14 karşılaşmada görev alan Ziyech, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 59 karşılaşmada 22 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Tecrübeli futbolcu, sağ kanatta görev yapıyor, orta sahada 10 numara mevkisinde de forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Hakim Ziyech'in bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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