GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Ziyech sıkıntısı!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılması konuşuluyordu. Ancak Faslı futbolcu istediği teklifleri alamadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giyen tecrübeli hücum oyuncusu, buradan da sakat döndü.