Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

Sarı- kırmızılılar, ayakbastı parası ve elde ettiği puanlarla 30 milyon euro kazanarak Avrupa'ya veda etti.

Öte yandan Galatasaray, ara transfer döneminde de önemli bir miktarı kasasına koydu. Fransız sağ beki Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar, Kongolu forveti Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e yollamıştı.