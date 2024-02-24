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Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a elenen temsilcimiz Galatasaray, bu sezon Avrupa kupaları artı ara transfer döneminde sattığı oyunculardan dikkat çeken bir gelir elde etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 15:21
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Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme gruplarında başlayan yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

Temsilcimiz, son 32 aşamasında Çek rakibi Sparta Prag engelini geçemedi.

Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

İlk maçta sahasında 3-2 kazanan Aslan, rövanşı deplasmanda 4-1 kaybetti. Galatasaray'ın böylece bu sezonki Avrupa macerası tamamlandı.

Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

Sarı- kırmızılılar, ayakbastı parası ve elde ettiği puanlarla 30 milyon euro kazanarak Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

Öte yandan Galatasaray, ara transfer döneminde de önemli bir miktarı kasasına koydu. Fransız sağ beki Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar, Kongolu forveti Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e yollamıştı.

Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...

Galatasaray, Sacha Boey'den tam 30 milyon euro bonservis bedeli elde etti. Aslan, Bakambu'dan ise 5 milyon euro kazandı.

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