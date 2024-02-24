Galatasaray'a dev gelir! Avrupa maçları ve transferler...
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a elenen temsilcimiz Galatasaray, bu sezon Avrupa kupaları artı ara transfer döneminde sattığı oyunculardan dikkat çeken bir gelir elde etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Sarı- kırmızılılar, ayakbastı parası ve elde ettiği puanlarla 30 milyon euro kazanarak Avrupa'ya veda etti.
Öte yandan Galatasaray, ara transfer döneminde de önemli bir miktarı kasasına koydu. Fransız sağ beki Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar, Kongolu forveti Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e yollamıştı.
Galatasaray, Sacha Boey'den tam 30 milyon euro bonservis bedeli elde etti. Aslan, Bakambu'dan ise 5 milyon euro kazandı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından toplamda 30 milyon euro artı ara transfer döneminden de 35 milyon euro olmak üzere 65 milyon euro'yu kasasına koydu.
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