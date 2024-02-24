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Galatasaray'dan sert hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşayı 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin son anlarında karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın VAR kontrolü sonrası verdiği penaltı kararı büyük tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili olarak Galatasaray'dan flaş tepki geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 21:19 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 21:28
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Galatasaray'dan sert hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşayı 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin son anlarında karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın VAR kontrolü sonrası verdiği penaltı kararı büyük tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili olarak Galatasaray'dan flaş tepki geldi.

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