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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten transfer ettiği Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon aldığı süreleri iyi değerlendiren 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 18:47
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Tete gibi birçok ünlü futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Cimbom, gelecek vadeden isimleri de renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Galatasaray'ın bu doğrultuda en çok konuşulan transferiyse Eyüp Aydın oldu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen genç futbolcuyu renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih'e 250 bin Euro bonservis bedeli öderken, oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Öte yandan sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 19 yaşındaki oyuncuya 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Bu sezon çıktığı 10 maçta 187 dakika süre alan ve 2 asist kaydeden Eyüp, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

HOFFENHEIM YAKIN TAKİPTE

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Bayern Münih II takımından 250 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eyüp Aydın'ı Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görev verdiği süre boyunca iyi bir futbol sergileyen 19 yaşındaki genç yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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