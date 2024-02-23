GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!

Galatasaray'ın bu doğrultuda en çok konuşulan transferiyse Eyüp Aydın oldu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen genç futbolcuyu renklerine bağladı.

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih'e 250 bin Euro bonservis bedeli öderken, oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.