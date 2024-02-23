GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten transfer ettiği Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon aldığı süreleri iyi değerlendiren 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın bu doğrultuda en çok konuşulan transferiyse Eyüp Aydın oldu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen genç futbolcuyu renklerine bağladı.
Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih'e 250 bin Euro bonservis bedeli öderken, oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 19 yaşındaki oyuncuya 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödeneceği belirtildi.
Bu sezon çıktığı 10 maçta 187 dakika süre alan ve 2 asist kaydeden Eyüp, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
HOFFENHEIM YAKIN TAKİPTE
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Bayern Münih II takımından 250 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eyüp Aydın'ı Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim takip ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görev verdiği süre boyunca iyi bir futbol sergileyen 19 yaşındaki genç yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 8 kez maça çıkan Eyüp Aydın'ın güncel piyasa değeriyse 750 bin Euro.
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