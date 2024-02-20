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GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız savunmacı Davinson Sanchez, performansıyla göz dolduruyor. 27 yaşındaki futbolcu ileri çıkışlarında skora verdiği katkıyla da dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında olan Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde gündem oldu. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:54
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GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta Başkent ekibinin umutlarını bitiren gol, stoper Davinson Sanchez'den geldi.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

Kerem Demirbay'ın golünün hemen 1 dakika sonrasında bir forvet gibi ceza sahasına sokulan Kolombiyalı savunmacı, pozisyon alması ve son dokunuşuyla izleyenleri adeta büyüledi.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

27 yaşındaki defans oyuncusunun bu golü, ülkesinin basınında da geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

Infobae, "9 numara gibi oynadı"

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

"Lider G.Saray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı" diye yazdı.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

"TÜRKİYE'DE KENDİSİNİ KEŞFETTİ"

Haberin devamında, Tottenham'da geçirdiği 6 sezonun ardından Sanchez'in Galatasaray'daki performansına vurgu yapılarak, "27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye'de yeniden keşfetti" yorumu yapıldı.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

"ASLANLARA ÖZGÜ BİR AÇLIKLA..."

Winsports, deneyimli savunmacıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Defans pozisyonunda hayati öneme sahipti ancak aynı zamanda rakip kaleye karşı bilgeliğini de gösterdi."

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

"Sanchez, genellikle 'aslanlara özgü bir açlıkla' G.Saray'ın hücumuna dahil oldu ve ikinci golü yarattı"

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

"Buruk, onu kadronun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak görüyor olmalı."

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

"SANKİ HER ZAMAN FORVETTİ!"

Güney Amerika basınından Futbolred ise Kolombiyalı savunmacının performansını şöyle değerlendirdi: "Galatasaray'ın galibiyetinde Davinson Sanchez'in golü dikkat çekti"

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

"Sanchez, sanki tüm kariyeri boyunca bir hücum oyuncusuymuş gibi bir gol attı."

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

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