GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız savunmacı Davinson Sanchez, performansıyla göz dolduruyor. 27 yaşındaki futbolcu ileri çıkışlarında skora verdiği katkıyla da dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında olan Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde gündem oldu. İşte o yorumlar...
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Infobae, "9 numara gibi oynadı"
"Lider G.Saray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı" diye yazdı.
"TÜRKİYE'DE KENDİSİNİ KEŞFETTİ"
Haberin devamında, Tottenham'da geçirdiği 6 sezonun ardından Sanchez'in Galatasaray'daki performansına vurgu yapılarak, "27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye'de yeniden keşfetti" yorumu yapıldı.
"ASLANLARA ÖZGÜ BİR AÇLIKLA..."
Winsports, deneyimli savunmacıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Defans pozisyonunda hayati öneme sahipti ancak aynı zamanda rakip kaleye karşı bilgeliğini de gösterdi."
"Sanchez, genellikle 'aslanlara özgü bir açlıkla' G.Saray'ın hücumuna dahil oldu ve ikinci golü yarattı"
"Buruk, onu kadronun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak görüyor olmalı."
"SANKİ HER ZAMAN FORVETTİ!"
Güney Amerika basınından Futbolred ise Kolombiyalı savunmacının performansını şöyle değerlendirdi: "Galatasaray'ın galibiyetinde Davinson Sanchez'in golü dikkat çekti"
"Sanchez, sanki tüm kariyeri boyunca bir hücum oyuncusuymuş gibi bir gol attı."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
Başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda bin 891 dakika sahada kalırken 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
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