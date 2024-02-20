TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi
Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar gelecek sezon için flaş bir transfer imza atmaya hazırlanıyor. Yönetimin, scout ekibinin önerisi sonrası Manchester United'ın genç 10 numarasi için girişimlere başlanacağı belirtildi. İşte Cimbom'un peşindeki İngiliz yıldız... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:49
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Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.
Bunun yanı sıra bulunduğu tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom maç maç planlama yapıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un her maçı final olarak gördüğü ve oyuncularına bu düşünceyi aşılattığı kaydedildi.
Öte yandan sarı kırmızılılarda sezon sonu için de planlamalar yapılmaya devam ediyor.
Yönetim gelecek dönemde gerçekleştireceği transferler için şimdiden çalışmalara başladı.
Kadrosunda çok önemli yıldızlar bulunan Cimbom, yeni genç yetenekler keşfetmek için harekete geçti.
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için potansiyeli yüksek yıldızları listesine eklediği ifade edildi.
Yönetim özellikle takımdan ayrılacak futbolcuların yerini genç isimlerle doldurmayı hedefliyor.
Bu noktada sezon sonunda takımdan ayrılacak oyunculardan biri de Dries Mertens.
36 yaşında gelen ve sarı kırmızılı ekiple olan kontratı haziran ayında sona erecek olan Mertens, futbolu bırakmayı düşünüyor.
Mertens'in yerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın ise sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Sarı kırmızılıların, 36 yaşındaki futbolcunun yerini genç bir yetenekle dolduracağı kaydedildi.
Yönetime bu önerinin ise scout ekibi tarafından geldiği öne sürüldü.
Bunun yanı sıra Galatasaray'ın yeni yıldızının Manchester United'dan olacağı ve teknik direktör Okan Buruk'un da o yıldızı çok beğendiği iddia edildi.
İşte o isim....
Galatasaray'ın, yeni sezon için Manchester United forması giyen Shola Shoretire'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; sarı kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcuyu 2 sezonluğuna kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.
Yönetimin planının; Shoretire'yi hem geliştirmek hem de genç oyuncudan maksimum katkı almak olduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin ise başarılı orta sahayı Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan Shola Shoretire'nin sarı kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray bu transferle birlikte Dries Mertens'in yerini hem yetenekli hem de genç bir yıldızla doldurmuş olacak.
Shola Shoretire bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın genç takımında forma şansı buldu.
Shoretire toplam 12 maça çıktı.
Yetenekli isim bu karşılaşmalarda 9 gol attı. Ayrıca 4 de asist yaptı.
Shola Shoretire kış transfer döneminde İngiltere 3. Lig ekiplerinden Bolton'a kiralık olarak gitti.
Sezon sonuna kadar Bolton'da forma giyecek olan Shoretire, haziran ayında Manchester United'a dönecek.
Genç 10 numaranın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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