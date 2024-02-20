Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar gelecek sezon için flaş bir transfer imza atmaya hazırlanıyor. Yönetimin, scout ekibinin önerisi sonrası Manchester United'ın genç 10 numarasi için girişimlere başlanacağı belirtildi. İşte Cimbom'un peşindeki İngiliz yıldız... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:49
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Sarı kırmızılılar, zorlu rakibini 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan Cimbom, puanını 69'a yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Bunun yanı sıra bulunduğu tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom maç maç planlama yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Teknik Direktör Okan Buruk'un her maçı final olarak gördüğü ve oyuncularına bu düşünceyi aşılattığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Öte yandan sarı kırmızılılarda sezon sonu için de planlamalar yapılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Yönetim gelecek dönemde gerçekleştireceği transferler için şimdiden çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Kadrosunda çok önemli yıldızlar bulunan Cimbom, yeni genç yetenekler keşfetmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için potansiyeli yüksek yıldızları listesine eklediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Yönetim özellikle takımdan ayrılacak futbolcuların yerini genç isimlerle doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Bu noktada sezon sonunda takımdan ayrılacak oyunculardan biri de Dries Mertens.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

36 yaşında gelen ve sarı kırmızılı ekiple olan kontratı haziran ayında sona erecek olan Mertens, futbolu bırakmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Mertens'in yerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın ise sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Sarı kırmızılıların, 36 yaşındaki futbolcunun yerini genç bir yetenekle dolduracağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Yönetime bu önerinin ise scout ekibi tarafından geldiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın yeni yıldızının Manchester United'dan olacağı ve teknik direktör Okan Buruk'un da o yıldızı çok beğendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

İşte o isim....

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Galatasaray'ın, yeni sezon için Manchester United forması giyen Shola Shoretire'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; sarı kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcuyu 2 sezonluğuna kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Yönetimin planının; Shoretire'yi hem geliştirmek hem de genç oyuncudan maksimum katkı almak olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

İngiliz ekibinin ise başarılı orta sahayı Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Öte yandan Shola Shoretire'nin sarı kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Galatasaray bu transferle birlikte Dries Mertens'in yerini hem yetenekli hem de genç bir yıldızla doldurmuş olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Shola Shoretire bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın genç takımında forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Shoretire toplam 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Yetenekli isim bu karşılaşmalarda 9 gol attı. Ayrıca 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Shola Shoretire kış transfer döneminde İngiltere 3. Lig ekiplerinden Bolton'a kiralık olarak gitti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiliz 10 numaraya kanca! Scoutlar önerdi

Sezon sonuna kadar Bolton'da forma giyecek olan Shoretire, haziran ayında Manchester United'a dönecek.

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